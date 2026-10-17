“사과를 바라시니까” 추미애 ‘재정 빨대’ 사과에…국힘 “끝까지 오만” 비판

세줄 요약 국민의힘은 추미애 지사가 국감 발언 논란에 대해 빈소에서 사과했지만 곧바로 자기변명을 이어갔다며 진정성이 없다고 비판했다. 박성훈 수석대변인은 억울함을 앞세운 모습이 참담하다고 했고, 최수진 대변인도 뻔뻔하다며 제대로 사과하라고 지적했다. 추미애 ‘재정 빨대’ 발언 사과 논란 확산

국민의힘, 빈소 사과 뒤 자기변명 비판

박성훈·최수진, 오만하고 뻔뻔하다고 지적

이미지 확대 추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에 마련된 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 빈소 조문을 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.10.17 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에 마련된 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 빈소 조문을 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.10.17 뉴시스

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국민의힘은 17일 추미애 경기도지사가 이른바 재정 빨대 발언에 사과한 것에 대해 “자신의 잘못보다 억울함을 앞세우는 모습에 참담함을 금할 수 없다”며 비판했다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내고 추 지사가 순직 소방관 빈소에 조문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 사과한 것에 대해 이같이 논평했다.앞서 추 지사는 이날 오후 2시 빈소를 방문해 13일 국정감사에서 나온 발언에 대해 사과하면서 “이 자리를 빌려서 내 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감 말씀을 드린다”며 “사과를 바라시니까, 정말 마음을 다해서 사과드린다”고 말했다.이에 대해 박 수석대변인은 “추 지사의 사과는 끝까지 오만했다”며 “사과하러 간 것입니까, 변명하러 간 것인가”라고 물었다.또 “더욱 기가 막힌 것은 사과 직후 쏟아낸 장황한 자기변명이다. 재정 문제를 늘어놓고, 과거 자신의 공적을 열거하며 끝내 발언의 진의를 알아달라고 호소했다”며 “순직 소방관의 빈소는 추 지사의 억울함을 풀어주는 민원실이 아니다”라고 비난했다.최수진 국민의힘 원내 수석대변인도 국회에서 기자들과 만나 “깜짝 놀랐다. 뻔뻔하기 그지없고 당연히 사과라고 받아들이지 않을 것”이라며 “제대로 사과하시라”고 쏘아붙였다.