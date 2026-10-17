李대통령 “순직 소방관 헌신 새길 것…처우도 세심히 살피겠다”

세줄 요약 이재명 대통령이 경기 부천 공장 화재 현장에서 진화 작업 중 순직한 소방관을 추모하며 고인의 헌신을 잊지 않겠다고 밝혔다. 정부는 소방대원들이 더 안전하게 임무를 수행하도록 안전대책을 철저히 점검하고, 예우와 처우 개선도 세심히 살피겠다고 약속했다. 부천 공장 화재 진화 중 소방관 순직 애도

대원 안전대책 점검과 처우 개선 약속

유가족과 동료 대원에 깊은 위로 전함

이미지 확대 ‘동료 소방관 중상’ 눈물 쏟는 소방관 16일 경기 부천의 한 금속부품 도장 공장에서 화재 진압을 마친 소방대원이 동료 소방관의 심각한 부상 소식에 눈물을 흘리고 있다. 2026.10.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘동료 소방관 중상’ 눈물 쏟는 소방관 16일 경기 부천의 한 금속부품 도장 공장에서 화재 진압을 마친 소방대원이 동료 소방관의 심각한 부상 소식에 눈물을 흘리고 있다. 2026.10.16 연합뉴스

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이재명 대통령이 경기 부천 공장 화재 현장에서 진화 작업을 벌이다 순직한 소방관에 대해 애도를 표하며 소방대원들의 안전대책과 처우 개선을 약속했다.이 대통령은 17일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 ‘고인의 희생을 잊지 않겠습니다’라는 제목의 글을 올리고 “부천 화재 현장에서 임무를 수행하다 순직하신 소방대원의 소식에 참담한 마음”이라며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 밝혔다.이어 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다”고 말했다.이 대통령은 “국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무”라며 현장 대원들의 안전 확보를 강조했다.그러면서 “정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다”고 밝혔다.또 “국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이루어질 수 있도록 세심히 살피겠다”고 약속했다.이 대통령은 “사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전한다”며 “함께 슬픔을 나누고 있을 동료 대원들께도 진심 어린 위로를 전한다”고 덧붙였다.앞서 지난 16일 경기 부천시 오정구 내동의 한 금속 사출 인쇄공장에서 화재가 발생했다. 진화 작업에 투입됐다가 심정지 상태로 구조된 소방대원 A씨는 병원으로 옮겨져 치료받았으나 17일 오전 끝내 숨졌다.당시 화재 현장에서는 다른 소방대원 1명도 중상을 입었으며, 4명이 열탈진 증세를 보여 병원으로 이송됐다.