추경호 “지방교부세 깎는 미래대응기금 철회해야” 시·도 공동대응 제안

세줄 요약
- 미래대응기금 조성에 대한 추경호 반대 표명
- 지방교부세 중앙 흡수 구조의 문제점 지적
- 전국 시·도 공동 대응과 철회 요구 촉구
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추경호 대구시장(오른쪽 다섯째)을 비롯한 전국 광역자치단체장들이 16일 제주에서 열린 대한민국 시·도지사 협의회 간담회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공
추경호 대구시장이 정부가 추진하는 미래대응기금 조성 계획에 강한 반대 의사를 드러내며 전국 광역지자체의 공동 대응을 촉구했다.
경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 그는 지난 9월 지방교부세를 활용해 미래대응기금을 조성한다는 정부의 구상이 발표되자마자 반대 입장을 견지하고 있다. 지방재정의 자율성을 심각하게 훼손한다는 이유에서다.
추 시장은 16일 제주에서 열린 대한민국 시·도지사 협의회 간담회에 참석해 “지방에 배분해야 할 법정 재원을 중앙 기금으로 흡수하는 구조 자체가 문제”라며 이같이 말했다. 그러면서 “일부 지원이나 보완조치만으로는 지방재정 자율성 훼손을 해소할 수 없다”고 지적했다.
그는 이어 “이는 특정 지역의 이해관계를 넘어 지방자치의 근간과 직결된 사안”이라며 “각 시·도가 한목소리로 명확한 반대 입장을 밝히고 철회를 위해 공동 대응해야 한다”고 강조했다.
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추경호 대구시장. 대구시 제공
앞서 추 시장은 전부 계획 발표 직후인 지난 9월 1일부터 지방교부세를 활용해 기금을 조성한다는 데 대해 공식 입장문을 발표하고 각종 회의 등 공개 석상에서 꾸준히 문제점을 지적해 왔다.
정부 계획대로 기금이 조성될 경우 전국 지방교부세는 현행 배분 기준 대비 약 30조 5000억원 감축될 것으로 추산된다는 게 대구시의 설명이다. 여기에 2026년 초과세수까지 기금에 추가 적립될 경우, 지방에 교부되어야 할 법정 정산분 약 10조 8000억원도 배분되지 않을 수 있다는 분석이 나온다.
이 경우 대구시의 보통교부세 역시 현행 기준 대비 약 1조 3000억원이 줄어들어 내년도 예산 편성에 상당한 차질이 발생할 가능성도 있다.
추 시장은 “미래대응기금에 지방교부세 재원을 활용하는 것은 정부의 지방주도 성장 기조에 어긋나며, 미래를 위한 기금이 지방의 미래를 빼앗아서는 안 된다”며 “현행법에 따른 지방교부세 재원을 온전히 교부해야 한다”고 촉구했다.
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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이와 함께 “지방교부세 법정 배분율 상향과 지방소비세율 인상, 지방소득세 확충 등 국정과제에 포함된 재정분권 과제도 조속히 이행돼야 한다”고 덧붙였다.
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