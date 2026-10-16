한 총리 “국무회의 생중계 긍정효과 커…대통령 SNS 관련 의견개진 사실 아냐”

총리 주재 만찬 ‘생중계 불만’ 논란 부인

한 총리 “긴장하겠지만 긍정 효과 더 커”

이미지 확대 한성숙 국무총리 16일 대전시 서구청에서 열린 통합돌봄 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리 16일 대전시 서구청에서 열린 통합돌봄 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.16 연합뉴스

세줄 요약 한 총리는 일부 장관이 국무회의 생중계 축소를 논의했다는 보도와 대통령 SNS 절제 의견 제기설을 부인했다. 비공식 만찬은 현안 심도 논의 자리가 아니었고, 생중계는 국정 투명성과 국민 의견 반영을 위한 조치라고 설명했다. 만찬 발언 보도 사실관계 부인

국무회의 생중계 긍정효과 강조

대통령 SNS 의견개진설도 부정

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한성숙 국무총리는 16일 자신이 최근 주재한 만찬에서 일부 장관들이 국무회의 생중계에 대해 우려를 표했다는 언론 보도에 대해 사실과 다르다고 밝혔다.한 총리는 이날 자신의 엑스(X)에 게재한 ‘국무회의 공개 논란 및 총리 주재 만찬 관련’ 글에서 “비공식적 자리에서 가볍게 이루어진 이야기들을 출처라고 하면서 정확한 사실관계 확인 없이 보도가 이루어지고 확산되고 있는 점에 깊은 유감을 표한다”며 이같이 말했다.앞서 지난 2일 총리공관에서 열린 총리 주재 장관 초청 만찬에서 국무회의 생중계 범위를 줄여달라는 의견이 나왔다는 의혹이 제기됐다. 이 자리에서 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 활동 절제 의견도 나왔던 것으로 전해졌다.이에 한 총리는 “10월2일 신임 장관들을 포함해 일부 국무위원들과 비공식 만찬을 가진 적이 있다”며 “장관들을 환영하면서 격의 없이 소통하는 자리였지 성격상 현안에 대한 심도 있는 논의가 이루어지는 자리가 아니었다”고 설명했다.이어 “당시 일부 국무위원이 국무회의에서의 긴장감 등 소회를 밝히기는 했다”면서도 “농지 전수조사·노란봉투법 등을 포함한 일부 사례를 거론했다거나 대통령의 SNS에 대해 의견을 개진했다는 등 보도 내용은 사실과 다르다”고 덧붙였다.한 총리는 “국무회의는 안건에 따라 공개되는 회의와 비공개되는 회의를 구분해서 진행하고 있다”며 “생중계로 진행하는 것은 국민께 국정운영을 투명하게 공개하고 정부 정책에 국민 의견을 적극적으로 반영하기 위함”이라고 말했다.이어 “국무회의 생중계는 정부 역사상 처음 시도하는 것으로 누군가는 낯설어하는 부분도 있을 것”이라며 “물론 국무회의 참석자들은 부정확한 정보를 전달하지는 않을지 발언에 긴장하는 측면도 있겠지만, 이러한 과정을 통해 업무에 더욱 몰입하고 책임감을 갖게 되고 결과적으로는 긍정적 효과가 더욱 클 것”이라고 강조했다.이 대통령도 이날 엑스를 통해 “국무회의 일부를 주권자인 국민들께 공개하고 있는데 전부 비공개하자는 일각의 주장에 저는 동의할 수 없다”며 “국무회의 공개를 통해 국무위원들의 말을 막고 있다는 허위 주장에 대해 깊은 유감을 표한다”고 말했다.