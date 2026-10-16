산업통상부 차관에 박동일, 금융위원회 부위원장에 신진창

세줄 요약 이재명 대통령이 산업통상부 차관에 박동일 현 산업정책실장을, 금융위원회 부위원장에 신진창 사무처장을 임명했다. 박 차관은 산업정책 기획과 제조업 육성 경험이 풍부하고, 신 부위원장은 금융정책과 시장 안정 분야에서 전문성을 쌓아온 인물로 평가된다. 산업통상부 차관에 박동일 산업정책실장 임명

금융위원회 부위원장에 신진창 사무처장 임명

산업·금융 분야 전문 관료 전진 배치

이미지 확대 산업부 차관에 박동일 산업정책실장 산업부 차관에 박동일 산업정책실장

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령은 16일 산업통상부 차관에 박동일 산업통상부 산업정책실장을 임명했다. 2026.10.16 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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이재명 대통령은 16일 산업통상부 차관에 박동일 현 산업정책실장을 임명했다.강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 내고 “박 차관은 제조산업정책관 등 주요 보직을 역임하며 산업정책 전반의 기획·조정과 주력 제조업 육성 현장 등을 폭넓게 경험한 산업정책 전문가”라고 밝혔다.이어 “최근 충청권 대규모 투자계획 이행을 위한 민관합동 태스크포스(TF)를 원활하게 이끌어가는 등 산업 현장에 대한 높은 이해와 민관 협력 조정 역량을 꾸준히 입증해 왔다”며 “미래 전략 산업의 초격차를 확보하고 제조업 혁신과 지역 주도 산업 전환을 통한 양질의 일자리 창출 등 국민이 체감할 수 있는 산업 정책을 속도감 있게 추진할 것으로 기대된다”고 했다.이 대통령은 금융위원회 부위원장에는 신진창 사무처장을 임명했다.강 수석대변인은 “신 부위원장은 금융정책국장과 금융산업국장 등 요직을 역임하며 금융 시장과 산업에 대한 깊은 통찰력을 갖춘 경제 관료”라고 소개했다.이어 “뛰어난 추진력과 현장 감각을 바탕으로 중동전쟁 이후 자금시장 안정과 서민·소상공인을 위한 금융지원, 부동산 금융정책 등 금융 전 분야에 걸쳐 전문성을 발휘해왔다”고 밝혔다.