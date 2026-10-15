與 “역량 검증된 차세대 리더”… 강훈식 ‘서울시장 카드’ 띄우기

김민석 “전국구·전천후 인재” 극찬
민주당 ‘97그룹’ 대표 주자로 부상
충남 연고 한계·송영길 전례 우려도
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499일 만에 靑 떠나는 강훈식
이재명 대통령이 15일 청와대에서 강훈식 전 비서실장에게 공로패를 전달한 뒤 포옹하고 있다. 강 전 실장은 이날 499일 만에 청와대를 떠났다.
청와대 제공
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강훈식 전 대통령 비서실장이 15일 퇴임하고 정치권에 복귀하면서 여권의 차기 서울시장 후보군으로 부상하고 있다. 김민석 더불어민주당 대표는 강 전 실장의 서울시장 출마설에 대해 “무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다”고 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 ‘민티07’에 출연해 강 전 실장의 서울시장 출마 가능성을 언급하는 사회자의 질문에 “전국적 인물이고, 역량이 검증됐으며, 당 안팎의 신뢰가 있다”며 “대통령 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는 전천후형 차세대 리더”라고 답했다.
이어 “조금 쉬고, 숙성과 학습의 시간을 가지고 싶어 할 텐데 얼마나 허용될지 잘 모르겠다”며 “지금은 우리 정부에 기여할 수 있는 역량과 경험을 갖추고 있는 분들이 모든 분야에서 다 일을 해야 할 때”라고 강조했다. 앞서 지난달 국회 본회의장에서 촬영된 김 대표의 수첩에서도 차기 서울시장 후보군 중 하나로 강 전 실장이 거론된 바 있다.
야인으로 돌아가는 강 실장은 당분간 휴식을 취한 뒤 다시 정치 행보에 나설 것이라는 관측이 지배적이다. 여권 내 97그룹(1990년대 학번·70년대생)의 대표 주자로 앞서 국무총리 후보군으로도 꼽힌 바 있다. 민주당 관계자는 “젊은 그룹의 기수로 할 수 있는 일이 많다”고 평가했다.
다만 당 일각에서 신중론을 제기하는 목소리도 있다. 서울 구로을을 지역구로 둔 윤건영 민주당 의원은 MBC 라디오에서 “2022년 서울시장 보궐선거 때 인천시장 출신인 송영길 대표가 서울에 출마해 부정적인 영향을 끼쳤다. 강 전 실장은 훌륭하고 능력이 뛰어나지만 충남에서 서울로 오는 게 어떤 영향을 미칠까 봐야 할 것”이라고 짚었다.
이날 이재명 대통령은 강 전 실장에게 공로패를, 임광현 신임 비서실장에게 임명장을 수여했다. 이 대통령은 강 전 실장이 마지막으로 주재한 일일현안점검회의 끝 무렵 참석해 강 전 실장에게 “고생 많았다”고 치하했다.
강 전 실장은 페이스북에 “(대통령을) 모시는 내내 감탄하는 순간이 많았다”며 “보조를 맞춰 더 잘하고 싶다는 마음은 499일 동안 저를 움직인 가장 큰 힘이었다”고 썼다.
박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 15일 주거지 인근 데이터센터 건립에 따른 주민 불안을 덜고 생활환경을 보호하기 위해 주거환경 보호를 위한 데이터센터 입지 관련 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령 개정 촉구 건의안’과 ‘서울시 도시계획 조례 일부개정조례안’을 함께 대표 발의했다. 데이터센터는 냉각설비를 24시간 가동하면서 소음과 열을 내보내고, 대규모 전력을 사용해 화재 위험과 전력망 부담도 크다. 그러나 현행 ‘건축법’상 데이터센터는 일반 방송통신시설로 분류되어 별도의 입지 심의 없이 지을 수 있고, 건축허가가 기속행위로 규정되어 있어 허가권자가 입지를 실질적으로 통제하기 어렵다. 이 때문에 서울을 비롯한 여러 지역에서 데이터센터 건립을 두고 주민과의 갈등이 이어지고 있다. 현재 서울시 도시계획 조례에서는 오직 전용주거지역과 제1종 일반주거지역에서만 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 신축을 막고 있다. 하지만 제2종 및 제3종 일반주거지역의 경우 마땅한 제한 규정이 존재하지 않아, 주민들이 거주하는 주택가 한가운데에도 데이터센터가 건립될 수 있는 허점이 있다. 이번 개정안은 제2종과 제3종 일반주거지역까지 데이터센터의 건축을 원천적으로
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한편 임 실장은 이 대통령 주재 수석보좌관회의에 참석하며 공식 업무를 시작했다. 이 대통령은 “비서실장을 중심으로 언제든지 충분히 소통하고 또 토론하면서 어떻게 하면 이 청와대가 대한민국의 더 나은 미래를 위해서 기여할 수 있을지를 함께 고민해 주시길 바란다”고 당부했다.
세줄 요약
- 강훈식 퇴임 뒤 서울시장 후보군 부상
- 김민석, 전국적 인물·검증된 리더 평가
- 당내 신중론과 지역 적합성 논란 병존
2026-10-16 6면
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