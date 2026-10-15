장동혁 “매번 흔들고 정도껏 해야지” 고성… ‘ARS 누락’ 국힘 충돌

용인갑 위원장 부실 경선 파장

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표

세줄 요약 국민의힘이 용인갑 조직위원장 경선의 ARS 누락 논란을 두고 공개 충돌했다. 양향자 최고위원은 전면 재선거를 요구하며 불참 가능성을 밝혔고, 지도부는 당 시스템 부정이라며 반발했다. 장동혁 대표는 비공개 회의에서 지도부 흔들기를 멈추라며 격노했다. 용인갑 경선 ARS 누락 논란으로 당내 충돌

양향자, 전면 재선거 요구하며 불참 시사

장동혁, 지도부 흔들기 중단 요구하며 격노

2026-10-16 6면

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국민의힘 지도부가 15일 경기 용인갑 조직위원장 경선 부실 논란을 두고 공개 충돌했다. 결선에서 패배한 양향자 최고위원은 전면 재선거를 주장했고, 당권파들은 “당의 시스템을 부정하는 해당 행위”라고 반박했다. 장동혁 대표도 비공개 회의에서 지도부 흔들기를 중단하라며 격노했다.양 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “이번에 실시된 모든 경선의 전 과정을 철저하고 투명하게 밝히고 경선 모두를 처음부터 다시 해야 맞는다”며 이를 전제하지 않는 재경선은 불참하겠다고 밝혔다. 이어 “용인갑 결선만 다시 한다고 사태가 수습되겠느냐”고 지적했다.장 대표가 당원 직선제를 도입한 용인갑 경선에서는 양 최고위원과 원외 친장(친장동혁) 윤재복 후보가 결선까지 치른 끝에 윤 후보가 선출됐다. 그러나 일부 당원이 자동응답시스템(ARS) 투표 전화를 받지 못한 사실이 드러나면서 당은 결선 재투표를 결정했고, 여기에 양 최고위원은 모든 경선을 다시 하자고 맞선 것이다.양 최고위원의 발언 후 정희용 사무총장은 “조직강화특위에서 다시 투표하자고 제안했는데 승복하고 이의 제기하지 않겠다고 각서까지 써놓고 이제 와서 무슨 오류가 있었다는 말이냐”며 “당의 시스템을 이렇게 무력화시키는 발언을 하면 최고위원이 맞나”라고 소리쳤다. 임이자 정책위의장도 공개 발언을 통해 양 최고위원을 질타했다.비공개 회의에서는 장 대표가 폭발했다. 장 대표의 “지도부에서 실수한 것 있으면 끄집어내서 지도부 흔들고, 대표 흔들고, 그러려고 정치하나. 매번 이렇게 당을 흔들고, 지도부도 흔들고, 정도껏 해야지”라는 고성이 회의장 밖에서도 들렸다. 양 최고위원 등이 ‘올공 사태’를 거론하는 것을 두고는 “올공 나가 싸우는 대표까지 XX 만들고 정치 왜 하냐”라고 말한 뒤 장 대표는 회의장을 박차고 나왔다.이번 경선은 장 대표가 추진한 당원 직선제를 처음 적용한 선거다. 장 대표는 애초 전국 모든 당협위원장을 직선제로 교체하려 했으나 소속 의원들의 비토에 사고 당협 일부에만 이를 적용하기로 했다. 그럼에도 용인갑 경선에서 파열음이 터져 나오면서 한동안 가라앉았던 당내 갈등이 재점화할 가능성도 거론된다.