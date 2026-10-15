北, 동해 잠수함서 미사일 발사… 2종 ‘섞어쏘기’로 핵무력 과시

김군옥영웅함 첫 시험발사

대미 협상력 극대화 의도도

이미지 확대 北, SLCM 2종 발사 북한의 잠수함발사순항미사일(SLCM)이 지난 14일 동해상 잠수함에서 시험발사되고 있다. 조선중앙통신은 15일 “미사일총국은 전날 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다”고 보도했다. 오른쪽 아래는 이번 시험발사를 수행한 것으로 분석되는 3000t급 공격핵잠수함 ‘김군옥영웅함’의 모습.

평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 北, SLCM 2종 발사 북한의 잠수함발사순항미사일(SLCM)이 지난 14일 동해상 잠수함에서 시험발사되고 있다. 조선중앙통신은 15일 “미사일총국은 전날 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다”고 보도했다. 오른쪽 아래는 이번 시험발사를 수행한 것으로 분석되는 3000t급 공격핵잠수함 ‘김군옥영웅함’의 모습.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

세줄 요약 북한이 동해에서 두 종류의 잠수함발사 순항미사일을 섞어쏘기 방식으로 시험발사했다. 3000t급 공격핵잠수함 김군옥영웅함에서 수직·수평 발사를 함께 진행하며 탐지·요격 회피 능력과 통합 운용 능력을 드러냈다는 분석이 나왔다. 동해서 두 종류 SLCM 섞어쏘기 시험발사

김군옥영웅함 첫 군사활동, 수직·수평 발사

탐지·요격 회피와 협상력 제고 의도 분석

2026-10-16 3면

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북한이 지난 14일 두 종류의 잠수함발사 순항미사일(SLCM)을 ‘섞어쏘기’ 형태로 발사했다. 한미 군 당국의 탐지·요격 체계를 무력화하는 동시에 북미 대화를 앞두고 협상력을 극대화하려는 의도가 있는 것으로 풀이된다.조선중앙통신은 15일 “조선민주주의인민공화국 미싸일총국은 14일 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사전략순항미싸일을 시험발사하였다”고 보도했다.통신이 공개한 사진을 보면 북한은 3000t급 공격핵잠수함인 ‘김군옥영웅함’에서 시험발사를 진행한 것으로 분석된다. 김군옥영웅함은 10기의 수직발사관과 함수 어뢰관 6문을 갖추고 있다. 군사 활동은 2023년 9월 진수 이후 이번이 처음이다.발사 장면에서는 미사일이 수직으로 솟구치는 장면과 수평 방향으로 발사되는 장면이 포착됐다. 수직발사관과 수평 어뢰관에서 장거리 SLCM(화살-2형)과 단축형 SLCM(불화살-3-31형)을 발사했을 것으로 분석된다. 통신은 “시험발사는 수중전투체계들의 경상적인 동원 태세를 검열하고 해군의 전략적 임무 수행 능력을 숙련시키는 데 기여했다”며 “조선의 전쟁 억제 수단들의 높은 신뢰성과 믿음성, 능력을 보여주는 데 이바지했다”고 강조했다. 이어 “시험발사는 주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다”고 주장했다.북한은 2023년 3월 8·24영웅함에서 처음으로 SLCM을 발사한 뒤 발사 플랫폼 다변화를 추진해 왔다. 수중에서 발사되는 순항미사일은 사전 포착이 매우 어렵다는 점에서 이번 발사는 한미 군 당국의 탐지와 요격을 무력화하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.홍민 통일연구원 선임연구원은 “직경·길이·발사 방식이 다른 두 탄종을 한 함의 사격통제·발사 승인 체계로 처리했다는 통합 능력을 과시한 것”이라고 분석했다. 또 여기에는 대미 협상력을 끌어올리려는 의도도 있는 것으로 보인다. 북한은 지난 3일 극초음속미사일을 발사한 데 이어 지난 13일 대륙간탄도미사일(ICBM) 등이 전시된 국방혁명박물관 개관 사실을 공개하며 핵보유국 지위를 강조하고 있다. ﻿