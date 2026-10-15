李대통령 “관계성·무차별 범죄 전담 범정부 합동 대응 기구 만들어 점검해야”

“실태 파악 바탕으로 위험 수준별 맞춤형 예방 대책 마련해야”

“5·18 민주화 운동, 부마 민주항쟁 헌법 전문 새기는 것 여야 모두 일치된 의견”

임 비서실장 “대통령님 보좌해 민생 성과 낼 것”

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 임광현 신임 비서실장. 2026.10.15

hama@yna.co.kr

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 임광현 신임 비서실장. 2026.10.15

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 임광현 신임 비서실장과 입장하고 있다. 2026.10.15

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 임광현 신임 비서실장과 입장하고 있다. 2026.10.15

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이미지 확대 이재명 대통령, 강훈식 전 비서실장에 공로패 수여 이재명 대통령, 강훈식 전 비서실장에 공로패 수여

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 15일 청와대에서 강훈식 전 비서실장에게 공로패를 전달한 뒤 포옹하고 있다. 2026.10.15 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 15일 청와대에서 강훈식 전 비서실장에게 공로패를 전달한 뒤 포옹하고 있다. 2026.10.15 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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세줄 요약 이 대통령은 관계성 범죄와 흉기 난동 등 강력 범죄가 잇따른다며 범정부 합동 대응 기구를 만들어 기존 대책의 빈틈을 점검하라고 했다. 피해자 보호와 전자발찌 착용자 등 고위험군 관리, 현장 대응 역량 강화도 주문했다. 관계성·무차별 범죄 전담 합동기구 신설 지시

피해자 보호·고위험군 관리·현장 대응 강화 주문

부마항쟁·5·18 헌법 수록 필요성 재차 언급

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이재명 대통령은 15일 최근 발생한 관계성 범죄 등과 관련해 “이를 전담할 범정부 합동 대응 기구 같은 것을 만들어서 기존 대책에 혹시 어떤 빈틈이 있었는지부터 면밀하게 점검해야 되겠다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “최근 관계성 범죄로 인한 인명 피해, 그리고 흉기 난동 같은 흉악 범죄들이 연이어 발생하고 있다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “더군다나 이들 범죄의 피해자가 주로 여성 등 약자라는 점에서 보다 세심하고 각별한 대책이 필요하겠다”고 지적했다. 이어 “관계부처는 엄중한 위기의식을 가지고 가족, 연인, 동료 등에 의한 관계성 범죄와 또 불특정 다수 국민들을 향한 무차별 범죄 같은 강력 범죄에 대해 전쟁을 선포한다는 각오로 특단의 대책을 조속하게 수립해야 되겠다”고 했다.이 대통령은 특히 피해자 보호 장비, 전자발찌 착용자 등 범죄 유발 고위험군에 대한 관리를 주문했다. 이 대통령은 “실태 파악을 바탕으로 위험 수준별 맞춤형 예방 대책, 또 실효적인 피해자 보호 방안도 꼼꼼하게 마련해 주면 좋겠다”며 “위급 상황 발생에 대비해 현장 대응 역량도 한층 강화해야 되겠다”고 지시했다. 이와 관련해 인력과 조직, 장비의 대대적 보강도 강조했다.이 대통령은 16일 부마 민주항쟁 47주년이라고 지적하며 “민주 헌정의 원칙, 국민 주권주의의 원천인 부마 민주항쟁, 그리고 5·18 민주화운동 정신은 우리 사회에 더 단단하게 뿌리내릴 수 있어야 한다”고 말했다. 이어 “특히 내란을 극복하고 있는 현재 상황에서 부마 민주항쟁과 5·18 민주화 운동은 더욱더 큰 의미를 가진다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “특히 5·18 민주화 운동과 부마 민주항쟁을 헌법 전문에 새기자는 점에 대해서는 여와 야를 가릴 것 없이 모두가 일치된 의견을 가지고 있다”며 관련한 헌법 개정 필요성을 언급했다.이 대통령은 같은 날 국민주권정부가 출범 500일을 맞이한다며 주거 문제, 일자리 문제, 금융 문제 등을 3대 핵심 사회 정책으로 삼아 정부 역량을 집중하겠다고 했다. 이 대통령은 “생애 주기별 실수요에 따른 주택 공급에 속도를 내고 민간과 공공 일자리 창출 방안을 포괄하는 국민 일자리 프로젝트도 빠르게 시행해야 될 것”이라고 했다. 이어 “금리 인상의 파고를 슬기롭게 돌파할 수 있도록 정책 자금 공급과 또 금리 인하 지원, 맞춤형 채무 조정 등에도 각별히 신경을 더 써 주길 바란다”고 덧붙였다.이날 수석보좌관회의에는 전날 임명된 임광현 신임 대통령 비서실장이 처음으로 참석해 공식 업무를 시작했다. 임 실장은 “중책을 맡게 돼서 무거운 책임감을 느낀다”며 “국민의 삶이 나아질 수 있도록 대통령님을 보좌해서 민생 성과를 내는 데 온 힘을 바치겠다”고 인사말을 했다.이 대통령은 “비서실장을 중심으로 언제든지 충분히 소통하고 또 토론하면서 어떻게 하면 이 청와대가 대한민국의 더 나은 미래를 위해서 기여할 수 있을지를 함께 고민해 주시길 바란다”고 밝혔다.앞서 이 대통령은 청와대 참모진들과 함께하는 일일현안점검회의를 마지막으로 주재하고 떠난 강훈식 전 비서실장에게 공로패를 수여하기도 했다.