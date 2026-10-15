질의 답변하는 조원철 법제처장

이미지 확대 조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.2026.10.15 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.2026.10.15 안주영 전문기자

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조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.