정치 질의 답변하는 조원철 법제처장 안주영 기자 입력 2026-10-15 11:26 수정 2026-10-15 11:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/15/20261015500090 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.2026.10.15 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.2026.10.15 안주영 전문기자 조원철 법제처장이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지