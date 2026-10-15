김민석, 강훈식 서울시장 출마설에 “가능성 열려 있다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김민석, 강훈식 서울시장 출마설에 “가능성 열려 있다”

김서호 기자
김서호 기자
입력 2026-10-15 11:18
수정 2026-10-15 11:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“강훈식, 전천후형 차세대 리더”
“임광현은 소리 없이 강한 카드”
“신천지 의혹, 한다면 다 한다”

이미지 확대
김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 국회를 찾은 강훈식 대통령비서실장을 접견하며 인사말을 하고 있다. 뉴스1
김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 국회를 찾은 강훈식 대통령비서실장을 접견하며 인사말을 하고 있다. 뉴스1


김민석 더불어민주당 대표가 강훈식 전 대통령비서실장의 서울시장 출마설에 관련해 “무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다”고 15일 밝혔다.

김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 ‘민티07’에 출연해 강 전 실장의 서울시장 출마 가능성을 언급하는 사회자의 질문에 “전국적 인물이고, 역량이 검증됐으며, 당 안팎의 신뢰가 있다”며 “대통령 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는 전천후형 차세대 리더”라고 답했다. 또한 “조금 쉬고, 숙성과 학습의 시간을 가지고 싶어 할 텐데 얼마나 허용될지 잘 모르겠다”며 “지금은 우리 정부에 기여할 수 있는 역량과 경험을 갖추고 있는 분들이 모든 분야에서 다 일을 해야 할 때”라고 강조했다.

김 대표는 임광현 신임 대통령비서실장에 대해서도 “대통령에게 상당히 도움이 되고 지금 상황에서 당·정·청과 국정 안정에 바로 쓰일 수 있는 인물이 선정됐다”고 평가했다. 그러면서 “소리 없이 강한 카드이고, 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상된다”며 “대통령을 포함한 정부 핵심 인물들과 다 관계가 좋고 정부 출범 이후 국무회의에 계속 참여했다는 것이 갖는 안정감이 있다”고 덧붙였다.

김 대표는 최근 논란이 된 신천지 교인의 민주당 집단 당원 가입 의혹에 대해서는 “당헌·당규를 지키면서 할 것은 다 해 가고 있다”며 “어떤 경우가 시간이 걸리든, 조금 과정이 복잡하건 절차를 다 지키면서 한다”고 했다. ‘신천지 건에 대해 강하게 나가도 된다’는 취지의 시청자 댓글을 직접 소개하면서 “제가 뭐 한다고 하면 다 한다”고 강조하기도 했다.

이의안 서울시의원 “동대문구 지역 현안 위한 서울시 특별조정교부금 26억 9000만원 확정 환영”

서울시의회 환경수자원위원회 소속 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 동대문구 내 전농동과 답십리동 지역의 시급한 현안들을 조속히 해결하고 주민들의 일상적 편익을 한층 높이기 위해, 서울시로부터 총 26억 9000만원 규모의 특별조정교부금이 최종 확정되어 지난 14일 교부될 예정이라고 전했다. 이번 특별조정교부금은 자치구에서 예측하지 못한 긴급한 상황이나 특별한 재정적 수요가 발생했을 때 서울시장이 엄격한 심사 과정을 거쳐 지원하는 재원인 만큼, 이번 예산 편성을 통해 오랫동안 지연되어 온 동대문구 내 주요 숙원사업들이 본격적인 추진 탄력을 받게 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이번에 확정된 예산은 ▲쌈지공원경로당, 노인지회 등 구립경로당 시설 개선 3억원 ▲ 전농 정보화교육장 내진보강 및 환경개선 7억 3000만원 ▲ 도로 5개 구간의 도로열선 설치 6억 6000만원 ▲ 전곡초 앞 전농로 지중화 사업 10억원 등 동대문구 지역 현안 해결과 구민 안전·편의 증진을 위해 투입될 예정이다. 이 의원은 “이번에 확보한 특별조정교부금은 어르신들이 자주 찾는 경로당부터 주민 안전을 위한 도로열선과 지중화 사업, 공공교육장 내진보강까지 구민의 삶의 질과 직결되는
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이의안 서울시의원 “동대문구 지역 현안 위한 서울시 특별조정교부금 26억 9000만원 확정 환영”

김 대표는 전날 국회의원회관에서 비공개 최고위원회의를 열어 신천지 집단 당원 가입 의혹에 대한 후속 조치를 논의했지만 아직 결론을 내지 못했다.
김서호 기자
세줄 요약
  • 강훈식 서울시장 출마 가능성 언급
  • 전천후형 차세대 리더 평가
  • 임광현 비서실장 국정 안정 기대
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로