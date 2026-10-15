김민석, 강훈식 서울시장 출마설에 “가능성 열려 있다”

“강훈식, 전천후형 차세대 리더”
“임광현은 소리 없이 강한 카드”
“신천지 의혹, 한다면 다 한다”
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김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 국회를 찾은 강훈식 대통령비서실장을 접견하며 인사말을 하고 있다. 뉴스1
김민석 더불어민주당 대표가 강훈식 전 대통령비서실장의 서울시장 출마설에 관련해 “무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다”고 15일 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 ‘민티07’에 출연해 강 전 실장의 서울시장 출마 가능성을 언급하는 사회자의 질문에 “전국적 인물이고, 역량이 검증됐으며, 당 안팎의 신뢰가 있다”며 “대통령 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는 전천후형 차세대 리더”라고 답했다. 또한 “조금 쉬고, 숙성과 학습의 시간을 가지고 싶어 할 텐데 얼마나 허용될지 잘 모르겠다”며 “지금은 우리 정부에 기여할 수 있는 역량과 경험을 갖추고 있는 분들이 모든 분야에서 다 일을 해야 할 때”라고 강조했다.
김 대표는 임광현 신임 대통령비서실장에 대해서도 “대통령에게 상당히 도움이 되고 지금 상황에서 당·정·청과 국정 안정에 바로 쓰일 수 있는 인물이 선정됐다”고 평가했다. 그러면서 “소리 없이 강한 카드이고, 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상된다”며 “대통령을 포함한 정부 핵심 인물들과 다 관계가 좋고 정부 출범 이후 국무회의에 계속 참여했다는 것이 갖는 안정감이 있다”고 덧붙였다.
김 대표는 최근 논란이 된 신천지 교인의 민주당 집단 당원 가입 의혹에 대해서는 “당헌·당규를 지키면서 할 것은 다 해 가고 있다”며 “어떤 경우가 시간이 걸리든, 조금 과정이 복잡하건 절차를 다 지키면서 한다”고 했다. ‘신천지 건에 대해 강하게 나가도 된다’는 취지의 시청자 댓글을 직접 소개하면서 “제가 뭐 한다고 하면 다 한다”고 강조하기도 했다.
이의안 서울시의원 “동대문구 지역 현안 위한 서울시 특별조정교부금 26억 9000만원 확정 환영”
서울시의회 환경수자원위원회 소속 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 동대문구 내 전농동과 답십리동 지역의 시급한 현안들을 조속히 해결하고 주민들의 일상적 편익을 한층 높이기 위해, 서울시로부터 총 26억 9000만원 규모의 특별조정교부금이 최종 확정되어 지난 14일 교부될 예정이라고 전했다. 이번 특별조정교부금은 자치구에서 예측하지 못한 긴급한 상황이나 특별한 재정적 수요가 발생했을 때 서울시장이 엄격한 심사 과정을 거쳐 지원하는 재원인 만큼, 이번 예산 편성을 통해 오랫동안 지연되어 온 동대문구 내 주요 숙원사업들이 본격적인 추진 탄력을 받게 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이번에 확정된 예산은 ▲쌈지공원경로당, 노인지회 등 구립경로당 시설 개선 3억원 ▲ 전농 정보화교육장 내진보강 및 환경개선 7억 3000만원 ▲ 도로 5개 구간의 도로열선 설치 6억 6000만원 ▲ 전곡초 앞 전농로 지중화 사업 10억원 등 동대문구 지역 현안 해결과 구민 안전·편의 증진을 위해 투입될 예정이다. 이 의원은 “이번에 확보한 특별조정교부금은 어르신들이 자주 찾는 경로당부터 주민 안전을 위한 도로열선과 지중화 사업, 공공교육장 내진보강까지 구민의 삶의 질과 직결되는
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김 대표는 전날 국회의원회관에서 비공개 최고위원회의를 열어 신천지 집단 당원 가입 의혹에 대한 후속 조치를 논의했지만 아직 결론을 내지 못했다.
세줄 요약
- 강훈식 서울시장 출마 가능성 언급
- 전천후형 차세대 리더 평가
- 임광현 비서실장 국정 안정 기대
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