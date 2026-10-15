한병도 “장동혁, 대표직 내려와야…인명 피해마저 정쟁 악용”

“근거 없는 주장으로 대통령 모욕”

“국민의힘 국감 내내 막말·기행”

“외교·안보 정쟁 도구 삼는 행태”

이미지 확대 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 15일 국회에서 열린 당 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김한규 원내정책수석부대표, 한 원내대표, 권칠승 정책위의장. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 15일 국회에서 열린 당 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김한규 원내정책수석부대표, 한 원내대표, 권칠승 정책위의장. 안주영 전문기자

세줄 요약 한병도 민주당 원내대표는 인천 흉기 난동 사건과 관련해 이재명 대통령 대응을 비판한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 대표직에서 내려와야 한다고 했다. 국민의힘이 인명 피해마저 정쟁에 이용하고 있다며 사과를 요구했다. 장동혁 대표 비판, 대표직 사퇴 요구

인명 피해·대통령 일정 정쟁 악용 지적

북한 규탄 결의안 불참도 함께 비판

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한병도 더불어민주당 원내대표는 15일 인천 흉기 난동 사건과 관련한 이재명 대통령의 대응을 비판한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “대표직에서 내려와야 한다”고 강하게 비판했다.한 원내대표는 이날 국회에서 열린 민주당 국정감사 대책회의에서 “국민의힘은 근거 없는 주장으로 국민이 선출한 대통령을 모욕하고, 인명 피해 사고마저 정쟁에 악용하는 행태에 대해 국민 앞에 머리 숙여 사죄하라”며 이같이 밝혔다.한 원내대표는 “장 대표는 북극항로 개척과 HMM 부산 이전을 위한 대통령의 공식 일정을 상어 구경으로 깎아내리고, 인천경찰청 방문마저 면피용이라며 억지 비난을 했다”며 “주진우 의원이 인명 피해 사고를 정쟁의 소재로 악용하더니, 이번엔 이를 말려야 할 당대표가 직접 나선 것”이라고 지적했다.그러면서 “마치 주 의원의 쏟아진 비난 세례가 부럽기라도 한 듯, 똑같은 방식으로 대통령을 공격해오니 어처구니가 없다”며 “당대표부터 지켜야 할 무게와 책임을 저버리니, 소속 의원들의 망언과 망동도 그치지 않는 것”이라고 주장했다.특히 한 원내대표는 “국민의 생명과 안전마저 대통령 공격에 밑천으로 삼는 정치에 무슨 품격과 책임이 있겠냐”며 “국정감사 기간 내내 국민의힘의 막말과 기행을 지적하느라 버리는 시간이 아까울 지경”이라고 강조했다.한 원내대표는 전날 국회 국방위원회에서 북한의 지뢰 도발을 규탄하는 결의안을 채택할 때 국민의힘 의원들이 불참한 것도 비판했다.한 원내대표는 “어제 국방위에서 북한의 지뢰 도발을 규탄하고, 책임 인정과 사과, 책임자 처벌 및 재발 방지 대책 마련을 촉구하는 결의안을 채택했다”며 “그러나 국민의힘 소속 위원들은 우리 군의 도발 방지와 조사 지연에 관한 국회 차원의 진상 규명을 고집하며, 결의안 의결에 불참했다”고 지적했다.그러면서 “참으로 어처구니없는 일”이라며 “북한 규탄 결의문에 피해자인 우리 군에 책임을 묻겠다는 것이 말이 되는 소리냐”고 반문했다.한 원내대표는 “국가 안보마저 정쟁에 활용하겠다는 정략적 의도이자, 우리 군의 명예와 사기를 짓밟는 처사”라며 “도대체 누가 안보 포기 세력이냐. 국민의힘이 매국 세력이 아니라면 외교와 안보를 정쟁의 도구로 삼는 행태를 즉각 중단하시기를 바란다”고 했다.