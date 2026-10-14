정치 경찰개혁위원회 제1차 회의 주재하는 한성숙 총리 이지훈 기자 입력 2026-10-14 17:02 수정 2026-10-14 17:02 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/14/20261014500217 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰개혁위원회 제1차 회의에서 발언하고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰개혁위원회 제1차 회의에서 발언하고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰개혁위원회 제1차 회의에서 발언하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지