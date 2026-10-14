김지용 청문회 도중 나온 ‘벙어리’ 논란…野 김예지 지적에 與 윤건영 사과

질의 도중 ‘벙어리가 됩니까’ 표현 사용

김예지 “관성처럼 사용…상처 되는 단어”

윤건영 “전적 공감…세심함 결여 됐다”

이미지 확대 김예지 국민의힘 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김예지 국민의힘 의원. 연합뉴스

세줄 요약 김지용 중대범죄수사청장 인사청문회에서 윤건영 의원이 질의 중 ‘벙어리’라는 표현을 써 논란이 일었다. 김예지 의원이 장애인 대상화와 상처를 지적하자 윤 의원은 부주의를 인정하고 사과했으며, 속기 삭제도 요청했다. 청문회 질의 중 ‘벙어리’ 표현 사용 논란

김예지 의원, 장애인 대상화·상처 지적

윤건영 의원, 부주의 인정하고 사과

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김지용 중대범죄수사청장의 국회 인사청문회 도중 ‘벙어리’라는 용어가 사용된 것을 두고 소동이 일었다. 김예지 국민의힘 의원의 지적에 윤건영 더불어민주당 의원이 사과했다.윤 의원은 14일 열린 청문회 도중 김 후보자에게 질의하는 과정에서 “당당하게 이야기하셔야 한다. 왜 벙어리가 되나”라며 “중수청장을 하면서 불의한 일이 진행되고 있으면 자료를 내지 않았다고 그냥 눈 감고 지나갈 것인가”라고 목소리를 높였다.이에 대해 김 의원은 “김 후보자가 자료를 요청받지 않아서 언급하지 않았다는 표현에 ‘벙어리가 됩니까’라는 단어가 사용됐다”며 “평소 윤 의원께서 얼마나 사회적 약자를 위하시고, 또 장애인의 삶의 질 향상을 위해 헌신하시는지 잘 알고 있다”고 지적했다.김 의원은 그러면서 “벙어리라는 표현은 무언가를 말하지 못하거나 답답한 상황을 빗대는 그런 비유적 표현으로 과거 관성처럼 많이 쓰였다”면서 “(장애인에게는) 명백한 대상화이자 상처가 되는 단어이기도 하다”고 강조했다.윤 의원은 김 의원의 지적이 나오자 “김 의원의 말씀에 전적으로 공감하고, 부주의와 세심함이 결여됐던 것으로 보인다”고 사과했다. 이어서 “그런 취지가 아니었다는 걸 다시 말씀드리고, 온전히 제 세심하지 못한 부분이었다”며 “위원장님과 양 간사께서 그 부분에 대한 속기 삭제가 가능하다면 해 주시길 바란다”고 요청했다.