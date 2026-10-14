[단독] 한미의원연맹 민주당 측 신임 공동회장에 송영길 의원

여야 160여명 소속 초당적 국회 공식 기구
與野 1명씩 회장 선출… 국민의힘은 조경태
6선 외교통… 대통령 평화외교특보 위촉
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송영길 더불어민주당 의원. 안주영 전문기자
160여 명의 의원들이 참여하고 있는 초당적 여야 모임인 한미의원연맹의 신임 더불어민주당 측 공동회장으로 송영길 의원이 추대될 예정인 것으로 14일 확인됐다.
서울신문 취재를 종합하면 송 의원은 조정식 전 공동회장이 국회의장으로 선출됨에 따라 임기 동안 당적을 내려놓으면서 공석이 된 민주당 측 공동회장 자리를 이어받는다. 조 의장도 전임자였던 정동영 초대 공동회장이 통일부 장관 자리로 이동한 후 공동회장에 오른 바 있다.
송 의원 측 관계자는 “송 의원이 조만간 직을 수락할 것으로 알고 있다”면서 “곧 연맹으로부터 현안 관련 보고도 받을 계획”이라고 밝혔다.
송 의원은 국정감사 이후 머지않아 개최될 총회 자리에서 정식으로 선임 절차를 거쳐 취임할 전망이다. 연말에 예정된 연맹의 방미 일정에 송 의원이 참여할 가능성도 있다.
6선 의원인 송 의원은 한국어·영어·중국어·러시아·일본어 등 5개 국어에 능통하며 미국·러시아·동북아 등에 두터운 외교 네트워크를 구축한 대표적인 외교통으로 평가된다. 문재인 정부 당시 러시아 특사와 대통령 직속 북방경제협력위원장을 역임했고, 21대 국회 전반기에는 국회 외교통일위원장을 지냈다. 최근에는 이재명 대통령 평화외교특별보좌관으로 위촉됐다.
이희동 서울시의원, AI 취약계층 지원 조례 개정안 2건 발의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 디지털 격차를 해소하고, 인공지능 취약계층의 실질적인 이용 기회를 보장하기 위해 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’과 ‘서울시 인공지능 활용 능력 교육 지원 조례 일부개정조례안’ 등 2건의 조례 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 조례 개정은 인공지능이 시민의 일상과 경제·사회 전반으로 빠르게 확산되는 가운데, 경제적 여건이나 신체적·사회적 제약 등으로 인공지능 기술을 충분히 활용하지 못하는 시민들이 새로운 형태의 정보격차와 사회적 불평등에 직면할 수 있다는 문제의식에서 추진됐다. 특히 2026년 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’ 및 같은 법 시행령 개정을 통해 인공지능취약계층 지원의 법적 근거가 마련된 만큼, 서울시 차원에서도 이러한 상위 법령을 실효성 있는 정책과 구체적인 지원사업으로 뒷받침할 수 있도록 관련 조례의 정비를 추진하게 된 것이다. 먼저 ‘서울시 인공지능 기본조례 일부개정조례안’은 ▲서울시 인공지능 기본계획에 인공지능취약계층 지원 방안 포함 ▲인공지능제품 및 인공지능서비스 이용비용 지원사업 신설 등을 주요 내용으로 담고 있다. 기존
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한미의원연맹은 한미 의회 간 협력과 정책적 공조 확대를 목표로 지난해 3월 출범한 국회 공식 기구다. 당파적 이해를 초월한 협력을 위해 민주당과 국민의힘에서 1명씩 공동회장을 맡고 있다. 현재 국민의힘 측 공동회장은 조경태 의원이다.
세줄 요약
- 송영길 의원, 한미의원연맹 민주당 측 공동회장 추대
- 조정식 전 회장 공석 승계, 총회서 정식 선임 전망
- 연말 방미 일정 참여 가능성, 외교 경력도 주목
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