정치 대화 나누는 김민석 대표와 한병도 원내대표 안주영 기자 입력 2026-10-14 10:13 수정 2026-10-14 10:13 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/14/20261014500045 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화를 나누고 있다. 2026.10.14 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화를 나누고 있다. 2026.10.14 안주영 전문기자 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화를 나누고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지