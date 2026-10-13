與윤후덕 “선박왕 해외법인 체납액 817억원 더 있다”

국회 재경위 소속 윤후덕 민주당 의원

2차 납세의무 지정 안 된 체납액 지적

국세청·권혁 회장, 납부 관련 설명 없어

이미지 확대 국회 재경위, 국세청 등 국감 국회 재정경제기획원회 위원들이 13일 정부세종2청사에서 국세청 등에 대한 국정감사를 하고 있다. 세종 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국회 재경위, 국세청 등 국감 국회 재정경제기획원회 위원들이 13일 정부세종2청사에서 국세청 등에 대한 국정감사를 하고 있다. 세종 뉴시스

세줄 요약 윤후덕 의원이 국세청 자료를 분석해 선박왕 권혁 회장 소유 해외법인 시도 카 캐리어 서비스의 체납액 2132억원 중 817억원이 아직 정리되지 않았다고 지적했다. 제2차 납세의무 지정과 선박 담보의 실효성도 문제로 제기됐다. 해외법인 체납액 2132억원 중 817억원 미지정 지적

권혁 회장 납부·차입금·담보 선박 절차 재확인 요구

이재명 대통령, 국세청 체납 환수 성과 격려

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개인 고액 체납액 1위였던 ‘선박왕’ 권혁 시도그룹 회장이 대표로 있는 해외 법인의 체납액 817억원이 여전히 남아 있다는 지적이 13일 제기됐다.국회 재정경제기획위원회 소속 윤후덕 더불어민주당 의원이 국세청 자료를 분석한 결과, 해외법인 ‘시도 카 캐리어 서비스’의 체납액 2132억원 가운데 817억원은 권 회장에게 제2차 납세의무가 지정되지 않았다고 했다.하지만 국세청과 권 회장은 체납액 817억원에 대한 납부에 대해서는 어떠한 언급도 없었다고 윤 의원은 지적했다.앞서 국세청은 2013년 시도 카 캐리어 서비스가 국내에 고정사업장을 두고 경영하는 것으로 판단, 과세권을 행사했다.윤 의원은 권 회장의 체납액 납부와 관련해 확인해야 할 것이 아직 남아있다는 입장이다. 권 회장이 현금으로 납부한 1000억원은 본인 자금이 아니라 본인이 대표로 있는 법인에게서 차입한 것으로 향후 권 회장이 법인에 1000억원을 변상하지 않는다면 또 다른 문제가 될 수 있다고 윤 의원은 지적했다.권 회장은 잔여 체납액 2938억원을 제때 납부하지 못하면 국세청이 처분하라며 담보로 선박 5척을 제공한 걸 두고도 선박을 소유한 해당 법인의 의사결정에 대한 확인이 필요하다는 게 윤 의원 측 설명이다.윤 의원은 “선박들에 대한 저당권 등기설정이 완료돼야 담보권이 확보됐다고 할 수 있다”며 “국세청은 감사원에 사전컨설팅을 의뢰했으나 한 달이 넘도록 회신이 없다”고 했다.이런 가운데 이재명 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 권 회장의 체납액 환수를 이끌어낸 국세청을 격려하며 “안 내는 게 습관이고, 안 내는 게 이익인 그런 상황을 우리가 결코 방치하면 안 된다”고 말했다.