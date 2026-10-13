李대통령 “한미동맹 중요하지만 주변 강국 관계도 중요…굴종적 태도 지양해야”

“국가 간 관계, 굴종적·사대적 태도 지양해야”

이미지 확대 국무회의 발언하는 이 대통령 [서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.13. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 국무회의 발언하는 이 대통령 [서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.13. bluesoda@newsis.com



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세줄 요약 이재명 대통령은 한미동맹을 외교의 축으로 인정하면서도 주변 강국과의 관계 관리와 국익 우선 원칙이 중요하다고 말했다. 굴종적·사대적 태도는 지양해야 하며, 이견은 조정과 타협으로 풀어가야 한다고 했다. 한미동맹 중요성 재확인과 주변국 관계 관리 강조

굴종·사대 배격, 국익 중심 실용외교 원칙 천명

한미 이견은 조정·타협으로 풀어야 한다는 입장

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이재명 대통령은 13일 “한미 동맹 관계는 매우 중요하다. 외교의 축”이라면서도 “우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “대한민국 외교 방침은 명확하게 실용적, 국익 외교”라며 이처럼 말했다. 이어 “국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 또는 사대적 태도를 지양해야 한다”고 강조했다.이 대통령이 최근 한미 동맹 위기설이 불거진 이후 이날 처음 입장을 밝혔다. 이 대통령은 한미 동맹의 고도화 필요성을 강조하면서도 자국 이익을 우선해야 한다는 방침을 재차 밝혔다.이 대통령은 “국가 간에는 이견이 있기 마련”이라면서도 “다만 이견을 최소화할 필요도 있고 그 이견들이 관리 가능한 범위 내에 있어야 한다. 그러나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다”고 했다. 한미 간 이견이 있다는 자체를 지적할 이유는 없다는 의미로 해석된다.이 대통령은 “가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한 또 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 또 타협해 나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다”고 했다. 이어 “자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리의 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 덧붙였다.이 대통령은 대미 투자 협상 관련 “가장 오래 협상이 계속됐고 가장 국익에 부합한 결론을 낸 게 대한민국”이라며 산업통상부와 외교부 등을 격려했다. 이 대통령은 “미국도 그렇게 이야기했다. 우리 협상 당사자들이 ‘매우 터프하다’”라며 “앞으로도 대한민국 국민들의 더 나은 편익, 국익을 위해 최선을 다하겠다”고 했다.이어 “이견들이 있으면 또는 사안에 대한 오해들이 있으면 풀고, 조정해 가면서 대한민국이 세계 속에 우뚝 선 대체 불가한 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.