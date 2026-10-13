李대통령 “한미동맹 중요하지만 주변 강국 관계도 중요…굴종적 태도 지양해야”

“국가 간 관계, 굴종적·사대적 태도 지양해야”
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국무회의 발언하는 이 대통령
[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.13. bluesoda@newsis.com
<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
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이재명 대통령은 13일 “한미 동맹 관계는 매우 중요하다. 외교의 축”이라면서도 “우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “대한민국 외교 방침은 명확하게 실용적, 국익 외교”라며 이처럼 말했다. 이어 “국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 또는 사대적 태도를 지양해야 한다”고 강조했다.
이 대통령이 최근 한미 동맹 위기설이 불거진 이후 이날 처음 입장을 밝혔다. 이 대통령은 한미 동맹의 고도화 필요성을 강조하면서도 자국 이익을 우선해야 한다는 방침을 재차 밝혔다.
이 대통령은 “국가 간에는 이견이 있기 마련”이라면서도 “다만 이견을 최소화할 필요도 있고 그 이견들이 관리 가능한 범위 내에 있어야 한다. 그러나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다”고 했다. 한미 간 이견이 있다는 자체를 지적할 이유는 없다는 의미로 해석된다.
이 대통령은 “가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한 또 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 또 타협해 나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다”고 했다. 이어 “자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리의 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 대미 투자 협상 관련 “가장 오래 협상이 계속됐고 가장 국익에 부합한 결론을 낸 게 대한민국”이라며 산업통상부와 외교부 등을 격려했다. 이 대통령은 “미국도 그렇게 이야기했다. 우리 협상 당사자들이 ‘매우 터프하다’”라며 “앞으로도 대한민국 국민들의 더 나은 편익, 국익을 위해 최선을 다하겠다”고 했다.
이어 “이견들이 있으면 또는 사안에 대한 오해들이 있으면 풀고, 조정해 가면서 대한민국이 세계 속에 우뚝 선 대체 불가한 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 한미동맹 중요성 재확인과 주변국 관계 관리 강조
- 굴종·사대 배격, 국익 중심 실용외교 원칙 천명
- 한미 이견은 조정·타협으로 풀어야 한다는 입장
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