북악산 청운동 탐방로 17일 개방…경호처 “북악산을 온전히 국민께”

북악산 마지막 미개방 탐방로 개방

“국민일상 존중하는 경호기관으로”

이미지 확대 북악산 탐방로. 대통령경호처 제공 닫기 이미지 확대 보기 북악산 탐방로. 대통령경호처 제공

세줄 요약 북악산의 마지막 미개방 구간인 청운동 방면 남서 측 탐방로 1.32㎞가 17일 오전 9시부터 전면 개방된다. 경호처는 59년간 제한됐던 구간을 24시간 열고, 순찰과 CCTV 등 안전 체계를 갖춰 등산객 편의를 높인다고 밝혔다. 청운동 방면 마지막 미개방 구간 1.32㎞ 개방

59년 제한 구간 전면 개방, 24시간 운영

순찰·CCTV 등 안전 관리 체계 강화

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북악산의 마지막 미개방 구간인 남서 측 구간(청운동 방면)의 1.32㎞ 길이의 탐방로가 오는 17일부터 개방된다.대통령경호처는 13일 보도자료를 내고 “약 59년 동안 일반인 출입이 제한되었던 북악산의 마지막 미개방 구간을 오는 17일 오전 9시를 기해 전면 개방한다”고 밝혔다.경호처는 남서 측 구간도 기존의 탐방로와 동일하게 24시간 개방할 예정이다. 또한 탐방안내소 안전 순찰과 폐쇄회로(CC)TV 운영 등 안전 관리 및 경호·경비 체계를 구축해 등산객들의 안전한 산행을 지원한다.경호처는 지난해 7월부터 관계 기관과 탐방로 신설 및 정비, 경호 안전 조치 등 관련 협력을 진행했다. 국가유산청은 명승 북악산의 가치를 국민이 체감할 수 있는 탐방 환경 조성을, 종로구는 탐방로 설치 사업을 각각 맡았다.북악산은 앞서 2020년 북측 일대 탐방로(2.2㎞)가, 2022년에는 남동측 일대 탐방로 (3.0㎞)가 개방된 바 있다.황인권 경호처장은 “이번 3단계 미개방 구간 개방을 통해 북악산을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있게 되었다”며 “앞으로도 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 현장에서 적극 실천해 국민의 일상과 공간을 존중하고, 함께 호흡하는 경호 기관으로 거듭나겠다”고 말했다.