李대통령 “대한민국 안보 환경에 적합한 ‘국군사관학교’ 만들겠다”

“전장 달라진 만큼 장교 키우는 방식 달라져야”

이미지 확대 신임장 제정식 마친 이재명 대통령 신임장 제정식 마친 이재명 대통령

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 12일 청와대에서 주한대사 신임장 제정식을 마친 후 행사장을 나서고 있다. 2026.10.12 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 12일 청와대에서 주한대사 신임장 제정식을 마친 후 행사장을 나서고 있다. 2026.10.12 [청와대통신사진기자단]

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이재명 대통령은 12일 “정부는 대한민국 안보 환경에 가장 적합한 형태의 국군사관학교를 만들어가겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 국방부가 발표한 보도 반박 자료를 함께 게시하며 이처럼 말했다. 국방부는 미국의 군사력 평가기관 글로벌파이어파워(GFP) 병력 현황 기준으로 분석한 결과 병력 20만명 이상인 전 세계 30개국 가운데 사관학교 통합형은 11개국, 분리형은 19개국이라고 밝혔다.이 대통령은 “전장의 판도를 바꾸고 있는 드론은 어느 군의 무기라고 할 수 있을까. 육군? 해군? 공군? 드론도, 레이저도, 로봇도 이미 육·해·공의 경계를 넘나들고 있다”고 지적했다.이어 “전장이 달라진 만큼 장교를 키우는 방식도 달라져야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “사관학교 통합의 핵심은 미전을 이끌 인재를 길러내는 데 있다”며 사관학교 통합 필요성을 강조했다.