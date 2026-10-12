[단독] 코레일, SPC 계열사 내정 뒤 식음료 제휴 사업자 모집 공고 냈다

공고 1달 전 회의서 “SPC 브랜드 우선”
모경종 “13일 코레일 국감에서 다룰 것”
코레일 “법률·절차 준수해 업체 선정”
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한국철도공사(코레일). 한국철도공사 제공
한국철도공사(코레일)이 전용 모바일 애플리케이션인 ‘코레일+’에 연동되는 식음료 제휴 사업자를 공모하는 과정에서 정식 공고를 내기 한 달 전에 이미 SPC 계열사를 내정한 후 공개 모집에 나선 것으로 12일 파악됐다.
국회 국토교통위원회 소속 모경종 더불어민주당 의원실이 코레일로부터 제출받은 ‘코레일유통 스토리웨이 MaaS(Mobility as a Service) 통합 협의결과 보고’ 문건을 보면 코레일은 2024년 11월 13일 코레일유통 등과 함께 진행한 회의에서 리뉴얼 코레일 앱에 적합한 식음료 주문 서비스 플랫폼을 확대하기 위해 “1단계로 기 운영 SPC 브랜드와 유통 트리핀 주문 서비스를 우선 구현한다”고 밝혔다.
코레일이 공식적으로 식음료 분야 제휴 사업자 공모를 낸 것은 그로부터 한 달여 뒤인 12월 19일이었다. SPC 계열사인 섹타나인은 공고 닷새 만인 12월 24일 제안서를 제출했다. 이 제안서 평가는 외부 전문가 없이 코레일 내부 직원 5명에 의해 이뤄졌고, 제안서는 88.9점으로 적격 판정을 받았다.
코레일이 ‘자체 운영 시스템 및 시스템 개발 관리 조직’을 공모 조건으로 내걸면서 지원 문턱을 높인 것도 청년 창업 매장 등 소규모 사업자보다 대기업에 유리한 것 아니냐는 지적도 나왔다.
결국 섹타나인이 제휴 사업자로 선정되면서 지난해 3월부터 ‘커피＆빵 사전 주문’ 서비스를 단독으로 운영하고 있다. 입점 브랜드도 파리바게뜨·베스킨라빈스·던킨 등 모두 SPC 계열 브랜드다. 섹타나인은 이 서비스를 통해 입점 수수료 5%에 결제 수수료도 챙기는 것으로 전해졌다.
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모경종 더불어민주당 의원. 연합뉴스
코레일+ 앱 관리 측면에서도 문제점이 발견됐다. 앱 이용객이 커피＆빵 사전 주문 서비스를 이용하는 순간부터 고객 응대는 코레일이 아닌 SPC 해피오더 고객센터가 맡고, 주문·구매 데이터의 관리·분석도 SPC 빅데이터 팀이 전담하는 구조로 설계돼 있기 때문이다.
모 의원은 “누적 다운로드 수천만 건의 공공 앱이 특정 대기업의 판매 채널이 돼선 안 된다. 형식적인 공모는 아니었는지 코레일이 스스로 답해야 한다”고 말했다. 이어 “공공 플랫폼이라면 역사 내 입점 여부나 기업 규모와 관계없이 소상공인도 공정하게 참여할 수 있어야 하고, 코레일은 특정 사업자 중심의 폐쇄적 운영 방식에서 벗어나 개방형 플랫폼을 구축해야 한다”고 강조했다.
모 의원은 13일 코레일을 대상으로 한 국정감사에서도 이 문제를 짚고 소상공인도 참여할 수 있는 공동 주문 플랫폼 구축 등 상생 방안 마련을 촉구할 계획이다.
이에 대해 코레일 측은 서울신문에 “코레일 MaaS 제휴 사업은 상시 공개 공모 방식의 개방형 제휴 사업으로 계약 관련 법률과 절차를 준수해 해당 업체를 선정했다”고 설명했다.
세줄 요약
- 공모 전 SPC 계열사 우선 검토 의혹 제기
- 내부 평가·높은 진입 조건에 공정성 논란
- 코레일+ 앱이 특정 브랜드 판매 채널화 지적
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