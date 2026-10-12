삼성 투자 이끌고 교황 알현 등, 박수현 지사 “100일 비옥한 밭 마련”

세줄 요약 박수현 충남지사는 민선 9기 100일을 ‘양종옥전’의 시간이라 부르며 도정의 기반을 다졌다고 평가했다. 삼성전자 온양캠퍼스와 아산디스플레이시티2 재개, AI 데이터센터 유치 등 202조원 규모 투자 지원 성과를 내세우며 충남을 AI 수도로 키우겠다고 했다. 취임 100일, 양종옥전으로 도정 기반 마련

삼성·AI 투자 유치로 첨단산업 성장 견인

충남 AI 수도·균형성장 비전 제시

이미지 확대 박수현 충남지사가 12일 민선 9기 출범 100일 기자회견을 하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사가 12일 민선 9기 출범 100일 기자회견을 하고 있다. 도 제공

이미지 확대 박수현(오른쪽) 충남지사가 8월 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 교황 레오 14세를 알현하고 있다. 가운데는 유흥식 추기경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 박수현(오른쪽) 충남지사가 8월 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 교황 레오 14세를 알현하고 있다. 가운데는 유흥식 추기경. 서울신문DB

이미지 확대 ‘첨단산업 투자 협약 체결식이 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘첨단산업 투자 협약 체결식이 열리고 있다. 도 제공

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박수현 충남도지사가 민선 9기 100일간의 충남도정을 좋은 씨앗을 뿌릴 비옥한 밭을 마련하기 위한 의미로 ‘양종옥전(良種沃田)의 시간’이었다고 평가했다.앞으로 202조원 규모 첨단산업 투자를 광속 행정으로 뒷받침하기 위해 민선 9기 남은 기간에 대한 각오로 굳게 참고 견디어 마음이 흔들리지 않는다는 의미의 ‘견인불발’을 제시했다.박 지사는 12일 도청 대회의실에서 민선 9기 출범 100일 기자회견을 열었다.이날 박 지사는 “지난 100일은 튼실한 씨앗을 고르고, 이 좋은 씨앗을 뿌릴 아주 비옥한 밭을 마련하기 위한 그런 시간이었다”며 직접 만든 사자성어 ‘양종옥전’이라고 자평했다.그는 ‘통하는 도지사실 추진 계획’ 1호 결재와 ‘충남통행’을 통한 도민 건의 직접 설명하며 “도민 목소리를 듣는 데서 그치지 않고, 무엇을 했고, 어디가 막혔으며, 어떻게 풀 것인지 끝까지 답을 드리는 도정으로 탈바꿈했다”고 강조했다.박 지사는 이날 인공지능(AI) 대전환 시대, ‘대한민국 AI 수도’로 비상을 위한 매머드급 투자 유치에 많은 시간을 할애했다.그는 “202조원 규모 메가 프로젝트에 대한 광속 행정 지원 체계를 통해 삼성전자 온양캠퍼스 착공을 한 달 앞당기고, 5년간 멈춰있던 삼성 아산디스플레이시티2는 내년 공사를 재개한다”고 설명했다.도에 따르면 아산에 삼성디스플레이가 약속한 67조원 규모 투자가 현실화하고, 당진에는 1조 2405억원 규모 AI 데이터센터가 들어설 계획이다. 8개 시군에는 27개 기업으로부터 1조 5303억원의 투자를 이끌었다.박 지사는 “출범 100일 만의 성과로는 이례적인 규모”라며 “충남은 AI 등 첨단산업의 필수 인프라인 전력·수력·인력 등 ‘3력 혁신’을 통해 기업의 투자를 끝까지 뒷받침할 것”이라고 설명했다.이와 함께 충남형 AX의 원칙인 산업과 사람, 첨단산업과 전통산업, 대기업과 중소기업이 함께 가는 ‘3대 균형’을 꺼내며 “AI 돌봄과 복지, 의료·교육·문화부터 농수산업과 중소기업의 생산성 혁신, 재난·안전과 행정 혁신까지 도민의 일상과 산업 전반에 AI를 연결하겠다”고 덧붙였다.도내 균형성장을 위해서는 잠재력을 가진 서남부권의 미래 가치를 깨우고, 지역경제를 활성화할 구체적 전략을 흔들림 없이 추진하겠다고 밝혔다.그는 KTX 공주역 역세권 개발로 균형성장의 거점을 만들고, 50개 공공기관 유치를 통한 충남혁신도시 완성, 발전공기업 통합본사와 국가정보자원관리원 본원 유치 성공 등을 제시했다.박 지사는 “충남은 제2 수도권으로 도약할 기회의 땅이자, 바쁜 일상에 지친 2500만 수도권 시민을 안아줄 안식처”라며 “민선 9기 4년에 그치지 않고, 충남의 100년, 나아가 대한민국의 미래 100년의 토대를 마련하겠다”고 강조했다.