[단독] 비만치료제·임신중지약 버젓이…온라인 불법 약 광고·판매 5년간 8만건

올해 적발 건수, 지난해 전체 넘어

비만치료제 적발 4년새 8.3배 ↑

박지원 “강력한 관리 체계 구축”

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이미지 확대 자료 : 박지원 더불어민주당 의원실·식품의약품안전처 닫기 이미지 확대 보기 자료 : 박지원 더불어민주당 의원실·식품의약품안전처

세줄 요약 최근 5년간 온라인에서 의약품을 불법 광고·판매한 게시물이 8만3557건 적발됐다. 일반쇼핑몰과 중고거래 플랫폼에서 임신중절의약품, 비만치료제 등이 유통됐고 올해 적발도 늘어 관리 강화가 요구된다. 최근 5년간 온라인 불법 의약품 게시물 8만3557건 적발

일반쇼핑몰 최다, 중고거래·SNS까지 광범위 유통

비만치료제·임신중절의약품 적발 급증, 차단 강화 요구

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온라인에서 의약품을 불법으로 광고하거나 판매하다 적발된 게시물이 최근 5년간 8만건을 넘어선 것으로 나타났다. 일반쇼핑몰에서 임신중절의약품을 불법 광고·판매하다 적발돼 올해 경찰에 수사의뢰된 사례도 확인됐다. 국민 건강을 위협하는 불법 약 거래를 막기 위해 판매자의 반복 위반 차단을 강화해야 한다는 지적이 나온다.11일 국회 보건복지위원회 소속 박지원 더불어민주당 의원(전북 군산·김제·부안을)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 올해 8월까지 온라인상에서 적발된 의약품 불법 광고·판매 게시물은 총 8만 3557건으로 집계됐다.연도별로는 2022년 2만 2662건에서 2023년 1만 9221건, 2024년 1만 6051건, 지난해 1만 2254건으로 감소했지만, 올해는 8월까지 1만 3369건이 적발돼 지난해 전체 건수보다 1115건 많았다.최근 5년간 적발된 의약품 종류별로는 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약 관련 게시물 1만 7249건, 해열·진통·소염제 7528건, 국소마취제 3809건, 각성제·흥분제 3570건, 임신중절유도제 3018건, 비만치료제 2183건, 단백동화 스테로이드제 866건 등이 포함됐다. 특히 비만치료제 적발 건수는 2022년 106건에서 올해 8월까지 881건으로 약 8.3배 늘었다.플랫폼별로는 일반쇼핑몰이 5만 2191건으로 가장 많았고, 카페·블로그 1만 4907건, 오픈마켓 8974건, 중고거래 플랫폼 5563건, 소셜미디어(SNS) 1922건 순이었다. 중고거래 플랫폼에서는 중고나라가 2295건으로 가장 많았고 당근마켓이 2145건으로 뒤를 이었다.식약처는 적발 게시물에 대해 관계기관 등에 차단을 요청하고 같은 기간 83건을 수사의뢰했다고 밝혔다. 지난해에는 당근마켓에서 발기부전치료제인 ‘비닉스-100’을 불법 광고·판매한 사례가 적발돼 식약처 위해사범중앙조사단에 수사 의뢰됐다.박지원 의원은 “의약품을 일반 생활용품처럼 사고파는 행위는 국민 건강에 직결되는 심각한 위협”이라며 “식약처와 각 플랫폼 기업은 의약품 판매 금지 원칙을 명확히 안내하고, 불법 게시물의 신속한 탐지와 함께 판매자의 반복 위반을 원천 차단할 수 있는 강력한 관리 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.