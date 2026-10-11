[속보] “한미동맹 파탄, 정동영·이종석이 핵심…즉각 해임하라” 장동혁 주장

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 한미 정보당국의 불협화음과 대북 정보 제한 등을 거론하며 한미동맹이 파탄으로 가고 있다고 주장했다. 그는 정동영 통일부 장관과 이종석 국정원장이 그 핵심이라며 즉각 해임을 요구했다. 한미 정보당국 불협화음과 동맹 균열 주장

정동영·이종석 해임 요구와 책임 공방

안보 붕괴·경제 타격 우려로 여론 압박

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.2026.10.5. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.2026.10.5. 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표는 11일 최근 한미 정보당국 간 불협화음 등 한미동맹이 악화하고 있다며 주무부처 수장인 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장의 해임을 촉구했다.장 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 미국의 대북 정보 제공 제한과 정청래 더불어민주당 의원 및 국정원 직원의 미국 비자 발급 거부 등을 거론하며 “실제로 곳곳에서 한미동맹 균열이 확인되고 있다”고 지적했다.이어 “‘오해’ 수준을 넘어 한미동맹이 ‘파탄’으로 가고 있는 것”이라며 “그 파탄의 핵심에 정동영 장관과 이종석 원장이 있다”고 주장했다.구체적으로는 “정동영은 한미 연합 비밀을 누설했다”며 “‘북한의 지뢰 공격으로 특정할 수 없다’고 북한 편을 들었다. 북한의 ‘두 국가론’을 추종하며 북한을 ‘조선’이라고 부르고 있다”고 비판했다.또 이 원장을 향해선 “‘한중 안보협력’을 공공연히 주장했던 인물”이라며 “사드 반대, 지소미아 반대 등 한미동맹을 부정해 왔다. 이종석의 국정원은 ‘쿠팡 사태’ 당시 ‘표적 탄압’의 주범이라는 지적을 받았다”고 주장했다.장 대표는 “정동영과 이종석을 즉각 해임해야 한다”며 “한미동맹 파탄은 대한민국 안보 붕괴로 이어질 것이다. 안보 붕괴는 경제와 민생의 붕괴로 직결될 것”이라고 날을 세웠다.그러면서 “이재명 정권이 대한민국을 무너뜨리고 있다. 지금 막지 않으면, 나라의 미래, 청년들의 삶까지 흔들릴 것”이라며 “이제 국민이 행동해야 우리의 미래를 지킬 수 있다”고 덧붙였다.