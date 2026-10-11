李대통령 “해외 불법 성 착취물 사이트 차단 불가능 시 물리적 폐쇄 조치 단행 명령”

“돈벌이로 국민 위해 가하는 것 용납 안 돼”

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.10.8

hama@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.10.8

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이재명 대통령은 10일 “불법 성 착취물 사이트나 불법 도박 등 범죄에 이용되는 사이트가 해외 소재 등의 이유로 합법적인 폐쇄·차단이 불가능할 경우 초국가범죄 담당 기관들에 물리적 파괴·폐쇄 조치를 단행하도록 명령했다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “돈벌이를 위해 대한민국 국민에게 위해를 가하는 것은 어떠한 경우에도 용납되지 않는다”며 이처럼 말했다.앞서 경찰청과 성평등가족부, 방송미디어통신위원회 등 관계부처는 지난 8월 ‘불법 촬영물 등 유통사이트 심층분석을 통한 불법 사이트 통합 대응 방안’을 발표했다. 이에 따르면 수사기관이 불법 사이트에 직접 접속해 수사 단서를 수집하거나 원본 데이터를 삭제하는 이른바 ‘합법적 해킹’ 도입도 검토하기로 했다.