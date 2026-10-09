정부, 유엔총회서 北 지뢰 도발 사과 촉구…北 “불순한 방해적 행동” 반발

세줄 요약 정부가 유엔총회 군축·국제안보 토의에서 DMZ 지뢰 폭발을 북한의 의도적 매설로 인한 정전협정 위반이라며 공식 사과와 책임 있는 조치를 요구했다. 북한은 이를 불순한 방해적 행동이라 반박했고, 정부는 안보리 서한 등 추가 대응도 검토 중이다. 유엔총회서 DMZ 지뢰 폭발 북한 책임 공식 제기

정부, 정전협정 위반 규정하며 사과·조치 촉구

북한, 불순한 방해적 행동이라며 강하게 반발

이미지 확대 차지훈 주유엔대사가 8일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 차지훈 주유엔대사가 8일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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한국 정부가 8일(현지시간) 유엔총회에서 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건을 정전협정 위반으로 규정하고 북한의 공식 사과와 책임 있는 조치를 촉구했다. 정부가 다자외교 무대에서 북한의 책임을 공식적으로 제기하면서 외교적 대응을 본격화한 것으로 풀이된다. 반면 북한은 ‘불순한 방해적 행동’이라며 반박했다.차지훈 주유엔 대사는 이날 미 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 제1위원회(군축·국제안보) 일반토의 연설에서 “지난 9월 21일 DMZ 내에서 발생한 지뢰 폭발로 3명의 군인이 부상했다”며 “우리 군과 유엔군사령부가 지원하고 법과학적 분석을 거친 합동 조사 결과, 해당 폭발은 군사분계선(MDL) 남측에 북한군이 의도적으로 매설한 지뢰에 의해 발생한 것임이 확인됐다”고 밝혔다.차 대사는 “이는 한국 정전협정을 명백히 위반하는 행위”라며 “우리는 북한이 이러한 긴장 고조 행위를 중단하고, 공개 사과와 함께 책임있는 조치를 할 것을 촉구한다”고 강조했다.북한 측 대표는 답변권을 얻어 “한국(ROK)이 언급한 이른바 ‘지뢰 폭발 사건’은 정당한 주권 행사인 남측 접경지 요새화 조치를 군사적 침략으로 규정하려는 불순한 방해적 행동”이라고 주장했다.아울러 정동영 통일부 장관의 이름을 직접 언급하며, 한국 당국자도 지뢰 폭발이 북한의 고의적인 공격이라고 판단하기 어렵다는 취지로 발언했다고 주장했다.정부가 유엔 군축·국제안보 논의에서 북한의 정전협정 위반 문제를 공식 제기한 것은 외교적 상응 조치의 일환으로 해석된다. 조현 외교부 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 북한에 취할 수 있는 상응 조치로 유엔 안보리 결의안 채택과 의장성명, 서한 발송 등 여러 선택지를 검토하고 있다고 밝혔다.정부는 향후 사태 전개에 따라 안보리 의장 앞으로 공식 서한을 발송하는 방안 등 추가 외교적 대응을 검토할 것으로 보인다. 2015년 목함지뢰 사건 당시에도 정부는 북한의 지뢰 도발을 규탄하는 공식 서한을 안보리 의장 앞으로 발송했다. 당시 서한에는 북한의 지뢰 도발에 대한 조사 결과와 유감 표명, 추가 도발 자제 촉구 등이 담겼다.