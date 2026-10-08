이준석 “AI로 새고 있던 5628억원 잡았다”…‘내돈내찾’ 프로젝트 개최

130조원 규모, 보좌진 1명과 한 달만에

“나라 곳간 뒷문이 열려 있는 게 문제”

전 국민 AI 활용 세금 낭비 찾기 프로젝트

이미지 확대 이준석 개혁신당 의원이 지난 7일 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이준석 개혁신당 의원이 지난 7일 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 의원실 제공

이미지 확대 ‘세금 50조 찾기 프로젝트: 나라장터 해커톤’ 홈페이지 모습. 개혁신당 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘세금 50조 찾기 프로젝트: 나라장터 해커톤’ 홈페이지 모습. 개혁신당 제공

세줄 요약 이준석 개혁신당 의원이 AI와 자체 분석 프로그램으로 130조원 규모 공공계약을 전수 조사해 세금 낭비 5628억원을 적발했다. 사무용품 과다 구매, 소프트웨어 고가 연장, 특혜성 독점 계약 정황도 확인했다. 국민이 직접 참여하는 ‘내돈내찾’과 나라장터 해커톤도 연다. AI 전수조사로 공공계약 세금 낭비 5628억원 적발

사무용품·소프트웨어 고가 계약과 특혜 정황 확인

국민 참여형 내돈내찾·나라장터 해커톤 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이준석 개혁신당 의원이 인공지능(AI)을 활용한 전수 조사로 5628억원의 세금 낭비를 적발했다고 8일 밝혔다. 이 의원은 국민이 직접 참여해 세금 낭비 사례를 찾아보는 ‘내돈내찾(내 돈, 내 세금 내가 직접 찾는다)’ 프로젝트를 연다고 했다.개혁신당에 따르면 국회 재정경제기획위원회 소속 이 의원은 AI 도구와 자체 제작한 데이터 수집·분석 프로그램을 결합해 130조원 규모에 달하는 공공계약 원본 데이터(물품 105만 개, 납품 요구 280만 건)를 전수 조사했다.이로써 공공기관이라는 이유로 사무용품 등을 시중 판매가의 수 배에서 수십 배에 달하는 고가로 구매하고, 시장에서 무료 또는 단가가 인하된 소프트웨어 등을 수년 전 최고가 가격으로 계약 연장을 하는 식의 세금 누수를 찾았다.특히 특정 업체만 납품할 수 있도록 납품 수량이나 입찰 자격을 조정한 뒤 독점 업체가 설정한 최고가 납품을 받아주는 불공정 특혜 거래 정황도 잡아냈다.이 의원은 “국민은 배송비 1000원, 단돈 100원 아끼려고 최저가를 뒤지는데, 정부는 검색 한 번이면 걸러낼 바가지를 세금으로 긁어주고 있었다”며 “나라 곳간은 비어서 문제가 아니라, 뒷문이 열려 있는 게 문제”라고 했다.이 의원은 보좌진 1명과 약 한 달 만에 이 같은 문제점을 찾아냈다고 했다. 그는 “보좌진과 국회 일 다 하면서 세금 누수를 찾았다. 정부는 못 한 게 아니라 안 한 것”이라고 지적했다.개혁신당과 이 의원은 ‘세금 50조 찾기 프로젝트: 나라장터 해커톤’을 진행하기로 했다. 국민 누구나 참여할 수 있다. ‘나라장터 해커톤(savetax.now)’ 홈페이지에 제공되는 데이터와 AI 분석 도구를 활용해 시중가 대비 과도하게 비싸게 체결된 계약을 찾아낸 뒤 양식 파일로 제출하면 된다.당은 AI와 실무진 검수를 거쳐 실제 유효한 부정·바가지 계약으로 판정된 금액 비율에 따라 총 1000만원의 상금을 참여자 전원에게 배분한다.