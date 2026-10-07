韓총리 “주택 공급 속도 낼 것…대출 완화·인허가 절차 개선”

취임 100일 기자간담회

이미지 확대 한성숙 국무총리가 취임 100일을 하루 앞둔 7일 세종 총리공관에서 출입기자단 오찬 간담회를 열어 발언하고 있다.

세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리가 취임 100일을 하루 앞둔 7일 세종 총리공관에서 출입기자단 오찬 간담회를 열어 발언하고 있다.

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세줄 요약 한 총리가 취임 100일 기자간담회에서 주택 공급 속도를 높이기 위해 공급 관련 대출을 완화하고 인허가 절차를 병행 처리하겠다고 밝혔다. LH의 신축 매입임대 확대와 전·월세 안정 대책도 함께 추진하며, 지역별 공공기관 이전은 연계 효과를 고려해 배치하겠다고 했다. 주택 공급 속도 제고 위한 대출 완화 추진

인허가 절차 병행 처리로 공급 병목 해소

LH 매입임대 확대와 전·월세 안정 대책

2026-10-08 6면

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한성숙 국무총리가 공급 관련 대출을 완화하고 인허가 절차를 개선해 주택 공급에 속도를 내겠다고 강조했다.한 총리는 7일 세종 공관에서 취임 100일 기자간담회를 열고 “현장에서 공급업체들이 가장 많이 얘기한 것은 자금 문제인데 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 부분은 어느 정도 풀리고 있다고 본다”며 “공급과 관련된 대출은 풀 수 있는 부분을 우선적으로 풀자는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.정부는 순차적으로 진행해 온 인허가 등 각종 절차 가운데 병행 가능한 부분은 동시에 진행하는 방식으로 주택 공급을 늦췄던 병목 현상을 해소한다는 방침이다. 한 총리는 “정부가 일하는 방식에서 동시에 진행해도 가능한 부분은 그렇게 하면 오히려 속도가 나고 문제가 될 게 없다”고 말했다.한 총리는 최근 주택 공급을 핵심 과제로 두고 관련 현장 방문을 이어가고 있다. 취임 이후 세 차례 범부처 주택 신속공급 점검회의를 주재하며 공급 속도를 높이는 데 주력하고 있다.최근 불안한 전·월세 시장 안정화 대책으로는 한국토지주택공사(LH)가 도심 신축 주택을 매입해 주변 시세보다 낮은 가격으로 공급하는 신축 매입임대 확대를 거론했다. 한 총리는 “급하게 전·월세에 당면해 있는 젊은 계층들에 대한 대책은 내년 하반기 정도부터 속도가 좀 날 것 같다”며 “LH가 그런 부분에 더 많은 예산을 쓰자는 것들을 좀 잡고 있다”고 설명했다.한 총리는 최근 하락세를 보이는 이재명 대통령 국정수행 지지율에 관한 질문에는 “지금 좀 시간이 필요한 것들이 있다”며 “특히 주택 문제 같은 경우는 그냥 꾸준히 신뢰를 다시 얻을 때까지 가는 수밖에 없다”고 말했다.또 연내 발표될 2차 공공기관 이전 대상과 지역에 대해선 이전 공공기관을 지역에 균등하게 나누기보다 지역별 여건과 연계 효과를 고려해 집중적으로 배치할 필요가 있다고 강조했다.﻿