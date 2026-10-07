정치 [속보] 靑 “우크라, 사실 확인 없이 韓 정책 왜곡…공개 언급 자제하길” 권윤희 기자 입력 2026-10-07 19:19 수정 2026-10-07 19:19 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/07/20261007500292 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이재명 대통령과 젤렌스키 대통령 이재명 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 젤렌스키 대통령 이재명 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 “우크라, 韓 대러제재 배치 행동한 것처럼 언급…사실과 다르며 부적절” 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지