[속보] 靑 “우크라, 사실 확인 없이 韓 정책 왜곡…공개 언급 자제하길”

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이재명 대통령과 젤렌스키 대통령

이재명 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스