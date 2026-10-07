정치 국감 답변하는 최휘영 장관 안주영 기자 입력 2026-10-07 12:31 수정 2026-10-07 12:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/07/20261007500106 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지