정치 국감 답변하는 홍지선 장관 안주영 기자 입력 2026-10-07 12:31 수정 2026-10-07 12:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/07/20261007500105 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 홍지선 국토교통부 장관이 7일 국회에서 열린 국토교통위원회에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 홍지선 국토교통부 장관이 7일 국회에서 열린 국토교통위원회에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 홍지선 국토교통부 장관이 7일 국회에서 열린 국토교통위원회에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지