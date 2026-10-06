김민석 “검찰개혁 과한 주장 제어”… 강경파 비판 대통령에 힘 보탰다

金대표 “원래 요구보다 더 나가”

혁신당 “靑 정치행위 깊은 우려”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 송치용 사회민주당 신임 대표를 접견하며 발언하고 있다. 2026.10.06.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 송치용 사회민주당 신임 대표를 접견하며 발언하고 있다. 2026.10.06.

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세줄 요약 김민석 대표가 검찰개혁 강경파를 향해 과한 요구와 주장은 당이 제어할 때가 됐다고 밝혔다. 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 둘러싼 여권 내 갈등이 커지자, 당 지도부가 개입할 여지를 남긴 발언으로 읽힌다. 이재명 대통령의 강경파 경고에도 힘을 보탰다. 검찰개혁 강경파 과한 요구 제어 필요성 제기

이재명 대통령 경고 메시지에 김민석 대표 동조

중수청장 인선·여권 논쟁으로 개혁 동력 우려

2026-10-07 5면

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김민석 더불어민주당 대표가 6일 검찰개혁 강경파들을 겨냥해 “과한 요구나 주장은 당에서 제어할 때가 됐다”고 밝혔다. 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선에서 촉발된 여권 내 갈등이 검찰개혁 전반으로 확산하자 당 지도부가 개입 여지를 남긴 것으로 풀이된다.김 대표는 이날 당 유튜브 방송 ‘민티07’에서 “검찰개혁과 관련해 원래 강하게 주장했던 목소리에서 요구하던 부분을 대부분 채우고 더 나간 부분들이 있다”며 “과한 요구나 주장으로 과거처럼 전체 개혁의 진영과 대열, 전선, 대통령 리더십 자체가 훼손될 우려가 있다면 당에서 조금 제어할 때가 됐다”고 말했다.김 대표는 열린우리당 시절 국가보안법 개정·폐지 논쟁을 사례로 들며 선명성 경쟁이 되레 개혁을 방해할 수 있다고 했다. 그는 “독소조항 개정은 할 수 있었던 상황에서 (상황이) 정리가 안 되면서 결국은 이도 저도 안 됐고, 열린우리당 자체가 정치적으로 쭉 어려움을 겪게 되는 상황으로 갔다”고 말했다.김 대표의 이 같은 발언은 소위 ‘강경파’를 겨냥한 이재명 대통령의 메시지에 힘을 싣기 위한 것으로 보인다. 이 대통령은 전날 엑스(X)에 “만에 하나 검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것”이라고 했다.조상호 전 법무부 장관 정책보좌관도 MBC 라디오에서 “(특정 인사를 넣어달라거나 왜곡으로 공격하면) 말 그대로 사심을 섞어 ‘자기 사람 꽂아놓기’ 행태로 오해될 수 있다”고 했다.여권 내 논쟁이 장기화할 경우 검찰개혁 자체의 동력이 약화할 수 있다는 우려도 나온다. 이광재 민주당 의원은 KBS 라디오에서 “중수청이 안착하려면 중수청장이 빨리 임명돼야 한다”며 “늦어질수록 검찰개혁 자체가 흔들릴 수 있다”고 말했다.이런 가운데 청와대와 조국혁신당의 검찰개혁을 둘러싼 논쟁도 격화되고 있다. 혁신당은 대변인 논평을 통해 “청와대가 정치적 의도를 관철하기 위해 정치행위에 나선 점에 깊은 우려를 표한다”고 했다.청와대가 전날 밤 혁신당이 보완수사권과 중수청 소속 등 검찰개혁의 세부 설계를 논의 과정과 상황 변화에 따라 조정해 왔다고 지적하자 곧바로 반박에 나선 것이다. 조국 혁신당 혁신정책연구원장은 국회에서 기자들과 만나 “소모적 문제”라며 “입장이 바뀌었냐, 안 바뀌냐 얘기하는 자체가 잘 이해가 안 간다”고 했다.