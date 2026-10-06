손솔 “제2의 윤석열 꿈꾸나” 조희대 “그런 말씀은 모욕적”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

손솔 “제2의 윤석열 꿈꾸나” 조희대 “그런 말씀은 모욕적”

박효준, 반영윤 기자
입력 2026-10-06 18:07
수정 2026-10-06 18:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

법사위 국감 스케치

이미지 확대
조희대 대법원장(오른쪽 아래)이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석해 인사말을 마친 뒤 소관 기관장들의 증인 선서가 진행되는 동안 자리에 앉아 선서를 거부하고 있다. 조 대법원장은 여당 단독처리로 법사위 국감에 일반증인으로 채택됐지만, 관행대로 인사말만 전한 뒤 증인 선서는 하지 않았다. 2026.10.6. 연합뉴스
조희대 대법원장(오른쪽 아래)이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석해 인사말을 마친 뒤 소관 기관장들의 증인 선서가 진행되는 동안 자리에 앉아 선서를 거부하고 있다.
조 대법원장은 여당 단독처리로 법사위 국감에 일반증인으로 채택됐지만, 관행대로 인사말만 전한 뒤 증인 선서는 하지 않았다. 2026.10.6.
연합뉴스


조희대 대법원장이 6일 증인으로 출석한 대법원 국정감사에서는 “제2의 윤석열이냐”, “인간이 돼라” 등 거친 표현이 난무하면서 한때 아수라장이 됐다.

손솔 진보당 의원은 이날 국회 법제사법위원회 회의실에서 열린 국감에서 일반증인으로 채택된 조 대법원장이 선서와 증언을 하지 않자 “혹시 제2의 윤석열을 꿈꾸는 것이냐”고 “법복 입고 정치하는 것 아니냐고 많은 국민들이 묻고 있다”고 물었다.

그러자 조 대법원장은 굳은 표정으로 마이크 앞에 다가가 “그런 말씀은 너무 모욕적이고 서글픈 일”이라고 답했다.

옆에 있던 김태규 국민의힘 의원이 손 의원의 발언에 반발하는 과정에서 노무현 전 대통령의 서거를 연상케 하는 ‘부엉이 바위’를 언급하자, 김용민 더불어민주당 의원과 박은정 조국혁신당 의원은 김태규 의원을 향해 “인간이 돼라”고 맞받았다.

민주당 소속 서영교 법사위원장은 “차마 입에 담을 수 없는 발언”이라며 김태규 의원의 발언권을 정지했다. 이에 김태규 의원은 정회 후 국감장 밖에서 서 위원장에게 “먼저 박은정 의원에서 나온 얘기를 왜 나한테 문제 삼느냐”며 따졌다.

국감 내내 여야 의원들이 충돌하면서 고성과 설전도 계속됐다. 박균택 민주당 의원이 조 대법원장에게 질의를 하려고 하자 국민의힘 의원들은 “답변하지 말라”고 언성을 높였다. 조 대법원장 이석 문제를 두고 국민의힘 의원 자리에서는 “나오면 이재명도 나와야지”, “독재정권 물러나라”, “입법 독재”라고 강하게 항의하는 발언이 이어졌다. 그러자 서 위원장은 “왜 이렇게 무례하고, 오만한가”, “발언들이 폭력적이다”라고 따졌다.

서 위원장이 감사 시작을 알리며 “업무보고를 받으려 하는데 아주 관심도 많고 핫하다”라고 발언할 걸 두고도 국민의힘 의원들이 항의했다. 주진우 의원은 “사법부 독립을 망쳐놓고 핫하다는 게 무슨 말이냐”라고 따졌다. 김민전 의원은 오후 회의 때 서 위원장의 ‘핫하다’ 발언을 “싸구려 표현”이라고 비판해 민주당 의원들의 반발을 샀다.
박효준·반영윤 기자
세줄 요약
  • 손솔 의원, 조희대 향해 제2의 윤석열 발언
  • 조 대법원장, 모욕적이라며 강하게 반발
  • 여야 의원들 고성·설전으로 국감장 혼란
2026-10-07 3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로