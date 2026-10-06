추경호·이철우 “2028년 TK 통합특별시 출범… 연내 특별법 제정 총력”(종합)

세줄 요약 추경호 대구시장과 이철우 경북도지사가 2028년 TK 통합특별시 출범을 목표로 연내 특별법 제정에 총력을 다하기로 했다. 신공항 건설, 2차 공공기관 이전, 미래대응기금 반대 등 현안도 함께 대응하고, 경제·교통·관광·의료 협력도 강화하기로 했다. 2028년 TK 통합특별시 출범 목표, 연내 특별법 제정 추진

신공항·공공기관 이전·미래대응기금 등 현안 공동 대응

경제·교통·관광·의료 초광역 협력 강화 합의

이미지 확대 김희수 경북도의회 의장, 이철우 경북지사, 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장(왼쪽부터)이 6일 대구시청 산격청사에서 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 공동 합의문’에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김희수 경북도의회 의장, 이철우 경북지사, 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장(왼쪽부터)이 6일 대구시청 산격청사에서 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 공동 합의문’에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 김희수 경북도의회 의장, 이철우 경북지사, 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장(왼쪽부터)이 6일 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 4자 회담’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김희수 경북도의회 의장, 이철우 경북지사, 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장(왼쪽부터)이 6일 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 4자 회담’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

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추경호 대구시장과 이철우 경북도지사가 2028년 대구경북(TK) 통합특별시 출범을 목표로 올해 안에 관련 특별법을 제정하는 데 총력을 다하기로 했다. TK 신공항 건설과 정부의 2차 공공기관 이전에도 공동대응한다. 정부가 신설하는 미래대응기금을 두고는 한목소리로 반대했다.추 시장과 이 지사, 임인환 대구시의회 의장, 김희수 경북도의회 의장은 6일 대구시청 산격청사에서 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 4자 회담’을 열고 행정통합 특별법의 연내 국회 통과와 지역 발전을 위한 다각적인 협력 방안을 논의했다. 이들은 이 자리에서 ‘대구·경북 상생과 협력을 위한 공동 합의문’에도 서명했다.합의문에는 연내 통합특별법 제정을 위해 다음 달 중 TK 국회의원 연석회의를 열어 법안 심사에 긴밀히 협력하고 행정통합추진단 기능 강화와 경북 북부권 발전전략 수립을 추진하자는 내용이 담겼다.또 이들은 TK 신공항 건설이 지역 성장 기반이자 국가균형발전을 위한 핵심사업이라는 공감대를 형성했다. 따라서 사업의 조속한 추진을 위해 관련 법령 개정과 정부 협의에도 공동 대응하기로 했다. 정부의 2차 공공기관 이전과 관련해서는 핵심 기관 유치와 공정한 이전지 선정을 함께 촉구할 방침이다.추 시장은 모두발언을 통해 “행정통합은 현재의 현안을 해결할 핵심 해법이자 과제인 만큼, 당초 목표대로 이번 정기국회 때 반드시 특별법이 통과될 수 있도록 시·도가 함께 노력하겠다”며 “신공항도 지역 발전을 위한 필수 기반시설이므로 해법 마련을 위해 논의하겠다”고 했다. 그러면서 “공공기관 이전 문제도 대구·경북이 긴밀히 협력해 지역 발전에 기여할 수 있는 우수 기관을 유치하겠다”고 덧붙였다.이 지사는 대구와 경북이 힘을 합쳐 통합을 추진하고 실질적인 지방분권을 이뤄내자는 목소리를 냈다. 그는 “우리나라가 지방자치제를 하고는 있지만 껍데기만 자치인 수준이라 대구·경북이 통합해서 한 나라처럼 운영해야 한다”고 강조했다.신공항 건설을 두고는 대구시와의 긴밀한 상의를 통해 신속히 착공해야 한다는 주장을 펼쳤다. 이 지사는 “추 시장께서 국가 재정으로 신공항을 건설하자고 하는데, 당연히 나랏돈으로 해야 한다”며 “우리는 미리 땅을 받아놓고 나랏돈으로 받아서 하면 된다”고 주장했다.대구시와 경북도는 경제·교통·관광·의료 등 4개 분야의 초광역 협력도 강화할 방침이다. 연말까지 ‘5극3특 대경권 성장엔진 육성계획’을 수립하고, 휴머노이드로봇 국가첨단전략산업 특화단지 조성 공동추진단을 구성한다. 대구~경북 광역철도 등 교통망 구축과 관광 협의체 운영, 필수의료 거버넌스 구축도 추진한다.이 밖에도 정부가 추진 중인 미래대응기금이 지방 몫의 지방교부세 재원까지 활용하는 방식으로 운영되는 데 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 대구시와 경북도는 지역 국회의원 및 다른 지자체와 연대해 11월 국회 법안 심사와 예산안 심의 과정에서 현행 기준에 따라 지방교부세 재원이 교부될 수 있도록 공동 대응키로 했다. 이와 함께 지방교부세와 지방소비세 등 지방의 자주재원 확충에도 나선다.추 시장은 회담 직후 기자들과 만나 “신공항 건설 방식에 대해서는 시·도 간 이견이 전혀 없다”며 “다만 현실적으로 우리가 공항 추진과 관련해 군위와 의성 지역에 재산권 행사에 제약을 받고 있는 주민에 대한 보상 문제를 빠르게 해소할 수 있도록 실무적으로 논의하기로 했다”고 말했다. 그러면서 “광주 군 공항 이전 사업과 마찬가지로 국가가 전향적으로 나서줘야 한다는 방향성에는 공감대를 형성했다”고 설명했다.양 시·도의회 의장단도 행정통합 및 주요 현안 해결에 적극적으로 힘을 보태기로 했다. 임 의장은 “대구와 경북이 정식으로 하나가 되기 위해 통합을 추진하는 만큼 가까이서 자주 만나고 지혜를 모아야 한다”고 말했다. 김 의장은 “각자도생이 어려운 시점에서 경북 북부 지역 등 소외 우려가 있는 지역 주민들을 설득하고 이해를 구해 대구·경북이 미래로 나아가는 데 적극 협조하겠다”고 밝혔다.