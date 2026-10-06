李대통령 “AI 해킹 수법 고도화…국가 핵심 시스템 보안 체계 조속히 점검해야”

“최근 금융·공공기관에서 개인정보 유출 사례 발생”

이미지 확대 국무회의 발언하는 이 대통령 [서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.06. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 국무회의 발언하는 이 대통령 [서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.06. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

세줄 요약 이재명 대통령은 금융권 해킹과 개인정보 유출이 잇따르는 상황에서 AI를 활용한 해킹 정황까지 드러나 국민 불안이 크다고 지적했다. 관계부처에 민간과 국가 핵심 시스템 전반의 보안 체계를 신속히 점검하고, 피해 최소화를 위한 인력·자원 투입과 보완 조치를 즉각 시행하라고 주문했다. AI 활용 해킹 고도화, 국민 불안 증폭

금융·공공기관 유출 사고 잇따라 발생

국가 핵심 시스템 보안 점검·보완 지시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 6일 금융권 해킹 사건과 관련해 “관계부처는 민간 부문은 물론 국가 핵심 시스템 전반의 보안 체계를 조속히 점검하고 필요한 보완 조치를 즉각 시행해 나가길 바란다”고 지시했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “최근 금융기관과 공공기관에서 개인정보 유출 사고가 잇따라 발생하고 있다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 해킹 문제를 지적했다. 이 대통령은 “특히 일부 해킹의 경우에는 인공지능이 활용된 정황도 드러나 국민들의 우려와 불안이 매우 크다”며 “이제 인공지능을 활용해 특별한 능력이 없는 경우에도 해킹을 쉽게 할 수 있는 상황이 되었다”고 말했다. 이어 “관계 당국은 사건 경위를 신속하게, 그리고 명확하게 파악하고, 피해를 최소화하기 위해 필요한 인력 자원을 신속하게 집중 투입해 주길 바란다”고 했다.이 대통령은 인공지능 기술 발달에 따른 해킹 예방에는 “속도가 생명”이라고 강조했다. 이 대통령은 “기술 발전의 속도가 너무 빨라서 대응이 따라가기가 어려운 정도인데 그러면 그럴수록 더욱 신속하게 역량을 갖추고 신속하게 대응해야 되겠다”고 말했다.이어 “사이버 보안에 특화된 인공지능 기술의 개발과 보급에도 좀 더 속도를 내주면 좋겠다”며 “우리 사회의 보안 패러다임을 인공지능 시대에 맞게 전면 혁신해야 될 때”라고 덧붙였다.