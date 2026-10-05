[단독] 노동부 연차 ‘내로남불’ 논란…민간엔 반차부터, 공무원은 시간 단위 휴가

노동부, 작년 시간 단위 휴가 1인당 37시간

민간엔 “중소기업 부담”…반차부터 적용

이용우 “시간 단위 연차 보장 시행령 촉구”

이용우 더불어민주당 의원이 지난 7월 21일 국회 의원회관에서 인천시로부터 청라국제도시 교통 대책을 보고 받는 자리에서 질문하고 있다. 이용우 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이용우 더불어민주당 의원이 지난 7월 21일 국회 의원회관에서 인천시로부터 청라국제도시 교통 대책을 보고 받는 자리에서 질문하고 있다. 이용우 의원실 제공

이미지 확대 내년 6월부터 근로자가 연차를 반일 단위로 나눠 청구할 수 있게 되지만, 주무 부처인 고용노동부 소속 공무원들은 이미 반차보다 짧은 시간 단위 연차를 활발히 사용하는 것으로 나타났다. 이미지는 연차 유급휴가 사용 현황을 인공지능(AI)이 그래픽으로 만든 것. 챗GPT 생성 닫기 이미지 확대 보기 내년 6월부터 근로자가 연차를 반일 단위로 나눠 청구할 수 있게 되지만, 주무 부처인 고용노동부 소속 공무원들은 이미 반차보다 짧은 시간 단위 연차를 활발히 사용하는 것으로 나타났다. 이미지는 연차 유급휴가 사용 현황을 인공지능(AI)이 그래픽으로 만든 것. 챗GPT 생성

세줄 요약 노동부 공무원들은 반차보다 짧은 외출·조퇴·지각 형태의 시간 단위 휴가를 많이 썼지만, 민간 근로자에게는 내년 6월부터 반차 수준만 우선 허용하려 해 형평성 논란이 커졌다. 노동부 공무원, 시간 단위 휴가 활발 사용

민간 근로자 연차 분할, 우선 반차만 허용

야당, 형평성 문제와 내로남불 논란 제기

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내년 6월부터 민간 근로자들도 연차를 반일 단위로 나눠서 청구할 수 있게 되지만, 주무 부처인 고용노동부 공무원들은 이미 반차보다 짧은 시간 단위 연차를 활발히 사용하고 있는 것으로 나타났다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 이용우 더불어민주당 의원이 5일 노동부로부터 제출받은 ‘노동부 소속 공무원 휴가 사용 현황’ 자료에 따르면, 노동부 소속 공무원 8458명은 지난해 반일연가(반차)를 총 7042일 사용했다.이를 8시간 기준으로 환산하면 5만 6336시간으로, 1인당 평균 6.66시간이다. 반차 1회가 4시간인 점을 고려하면 1인당 연평균 반차 1.7회를 사용한 셈이다.반면 같은 기간 반차보다 짧은 외출·조퇴·지각 사용량은 총 3만 9484일이었다. 1인당 연평균 37.35시간을 사용한 셈이다.1인당 외출·조퇴·지각 사용량을 1시간 단위 휴가로 보면 1인당 37회 넘게, 3시간 단위로 보더라도 12회가량 사용한 수치다. 같은 기간 1인당 연평균 종일 연가(10.4일)·반차(1.7회) 사용 일수보다도 많은 것이다.노동부는 소속 공무원이 외출, 조퇴, 지각의 형태로 반차보다 짧은 시간 단위 휴가를 사용할 수 있도록 하고 있다. 이는 최소 1분 단위부터 입력하게 돼 있다.앞서 국회는 지난 5월 근로기준법 개정안을 의결해 근로자가 시행령으로 정하는 시간 단위와 일수 범위에서 연차 유급휴가를 분할 청구할 수 있도록 했다. 개정안은 내년 6월 10일부터 시행된다.그러나 노동부는 지난 4월 국회 기노위 고용노동법안심사소위원회에서 “중소기업, 영세업계의 요청이 있었다”며 “우선 반차부터 시작한 뒤 반반차, 시간 단위로 단계적으로 확대하겠다”는 입장을 밝혔다.권창준 노동부 차관은 당시 소위에서 중소기업 등 현장의 목소리를 전하며 “활성화하는 측면을 고민했다”며 “(시간 단위 연차는) 대통령령으로 (위임)해서 단계적으로 확대할 수 있는 룸을 주면 확대하도록 노력하겠다”고 했다.실제 노동부가 지난 7월 입법 예고한 근로기준법 시행령 개정안은 사용자가 의무적으로 부여해야 하는 연차 분할 단위를 ‘반일’과 ‘연 5일’로 정했다. 이에 대해 민간 근로자에게는 중소기업 부담 등을 이유로 법정 청구권을 우선 반차 수준으로 제한하면서, 정작 노동부가 공무원보다 불리한 제도를 만든다는 지적이 나왔다.이 의원은 “노동부 공무원마저 반차보다 짧은 시간 단위 연차를 활발하게 사용하면서, 국민에게는 반차까지만 허용하자는 것은 ‘내로남불’(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)”이라며 “이번 국정감사에서 국민에게 1시간 단위 연차 사용을 허용하도록 노동부에 촉구하겠다”고 했다.