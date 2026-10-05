기자회견하는 장동혁 대표

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.2026.10.5 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.2026.10.5 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.