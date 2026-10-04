李대통령 “개혁이 공격 수단 돼선 안 돼…실용개혁 흔들림 없이 추진”

“개혁, 정치적 성과와 환호 위한 것 아냐”

이미지 확대 이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

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이재명 대통령은 4일 “개혁은 목표이어야지 선명함을 드러내고 주목을 받고 누군가를 공격하는 수단이어서는 안 된다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “개혁은 국민과 국가를 위해 하는 것이지, 누군가의 정치적 성과와 환호를 위해 하는 것이 아니다”라며 이같이 적었다.최근 검찰개혁 과정에서 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선 등을 두고 범여권 일각에서 반발 기류가 이어지는 점을 겨냥한 발언으로 해석된다.이 대통령은 “개혁은 민생 개선과 국가 발전에 기여하는 실제 성과로 이어져야지, 눈길을 끌기 위해 과정만 요란해서 성과 창출을 방해해서도 안 된다”며 “국민의 삶을 실제로 개선하는 실용 개혁을 흔들림 없이 추진해 가겠다”고 말했다.