軍 “北, 동해상으로 미상 발사체 발사”…‘DMZ 지뢰 폭발’ 12일만

세줄 요약 북한이 3일 오전 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 합참은 오전 6시 30분쯤 발사를 포착했고, 군은 추가 발사 가능성에 대비해 감시와 경계를 높였다. 한미일도 관련 정보를 공유하며 대비태세를 유지하고 있다. 북한, 원산 일대서 동해상 탄도미사일 발사

합참, 오전 6시 30분 포착 후 제원 분석

한미일 공조 속 추가 발사 대비 경계 강화

이미지 확대 합동참모본부는 3일 “북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 기사와 직접적인 관련 없는 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 합동참모본부는 3일 “북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 기사와 직접적인 관련 없는 사진. 연합뉴스

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북한이 3일 오전 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.합참은 “3일 오전 6시 30분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일을 포착했다”며 “우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한-미-일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.현재 군 당국은 해당 탄도미사일의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.이번 발사는 우리 군이 최근 서부전선 25사단 비무장지대(DMZ) 북한군 지뢰 폭발로 우리 군 장병 3명이 크게 다친 사건과 관련해 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구한 지 사흘 만에 나왔다.합참은 지난달 30일 성명에서 “북한은 소위 ‘국경선 요새화’ 등 한반도 긴장을 고조시키는 활동을 즉시 중단해야 한다”며 “향후 발생하는 상황에 대한 모든 책임은 전적으로 북한에게 있다는 점을 분명하게 밝혀둔다”고 했다.하지만 북한은 같은 날 김여정 북한 노동당 총무부장 담화에서 ‘북한군 지뢰 폭발’이라는 우리 군 당국의 발표가 “명백한 자작극”이라며 “우리 군인들은 단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다”고 부인했다.전날 발표한 추가 담화에서는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 조치를 이어가겠다는 이재명 대통령의 국군의날 기념사에 대해 “자작 광대극”이라고 비난하고, 정동영 통일부 장관의 남북 대화 제의에는 “대꾸할 가치도 없는 망상이고 일방적인 넋두리”라고 일축했다.북한의 탄도미사일 발사는 올 들어 15번째이고, 지난달 20일에 이어 13일 만의 발사다.앞서 북한은 지난달 20일 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 2발을 세 시간 간격으로 발사했다. 이틀 뒤 북한은 이를 극초음속미사일 ‘화성-11마’ 개량형 발사 시험이었다고 밝혔다.