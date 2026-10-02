李대통령 “정부 최대 과제는 민원 최소화…민주공화국 증명하는 길”

세종시서 ‘민원 혁신 사례 보고회’ 참석

“민원 처리 인력, 수당도 늘려야”

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(세종=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.2 [청와대통신사진기자단]

hama@yna.co.kr

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세줄 요약 이재명 대통령은 세종시 민원 혁신 사례 보고회에서 정부의 최대 과제는 민원을 없애는 것이 아니라 최소화하는 것이라고 말했다. 국민이 원하는 일을 구체적으로 해결하는 것이 최고의 정책이며, 국민주권정부와 민주공화국을 증명하는 길이라고 강조했다. 민원 최소화가 정부 최대 과제라는 대통령 발언

현장 문제 해결이 최고의 정책이라는 강조

민원 담당 인력·보상 강화 필요성 제안

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이재명 대통령은 2일 “저는 우리 정부의 최대 과제 중 하나가 민원을 없앨 수는 없고 민원을 최소화하는 것”이라며 민원 해결에 적극 나서야 한다고 강조했다.이 대통령은 이날 세종시에서 열린 ‘민원 혁신 사례 보고회’에서 “현장에 계시는 국민들께서 뭘 원하는지 구체적으로 해결해주면 그게 최고의 정책이다. 국민주권정부, 민주공화국임을 증명하는 길이기도 하다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 각 부·처·청 등의 갈등 조정 담당관, 민원 담당관들을 향해 “세상이 천국은 아니다. 또 우리가 천국을 만들어 드릴 수도 없다”며 “그렇다고 해서 지옥으로 빠지게 해서도 안 된다. 사람 사는 상식적 세상이 되게 만드는 게 의무고 그런 일을 하라고 국민으로부터 책임과 권한을 부여받았다”고 설명했다.이 대통령은 민원 업무 처리의 어려움에 공감을 표하면서도 민원 해결 업무가 “사람 목숨을 구하는 일이기도 하다”고 강조했다. 그러면서 “민원이 국가행정 보물창고라고 하는 게 그렇다”며 “우리가 전문가 모여서 머리를 쥐어짜고 토의해서 찾아내는 정책도 중요하지만 궁극적으로 국민 원하는 일, 필요한 일을 효율적으로 잘하는 게 본분”이라고 했다.이 대통령은 민원 업무 인력 증원과 보상 등을 강조했다. 이 대통령은 “여러분들이 현장 노고에 대해 보상이나 예우도 강화하도록 했는데 인력도 늘려야 할 것 같다”며 “표창도 많이 하고 필요하면 민원 해결 수당 이런 것도 만들어보면 어떨까 싶다”고 제안했다.이 대통령은 이날 행사에 앞서 김혜경 여사와 제30회 노인의 날 기념식에 참석한 뒤 영천시장을 찾아 시장 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.강 수석대변인은 “이 대통령 부부는 악수와 촬영을 요청하는 시민들에게 반갑게 응했다”며 “시장 내 도가니탕집으로 이동해 참모진과 함께 점심식사를 했다”고 밝혔다.