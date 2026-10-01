[속보] 靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정”

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[속보] 靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정”

윤예림 기자
입력 2026-10-01 14:52
수정 2026-10-01 14:54
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김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스
김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스


靑 “김지용 추가검증 결과, 당초와 달라진 것 없어”

靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정”

윤예림 기자
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