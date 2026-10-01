정치 [속보] 靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정” 윤예림 기자 입력 2026-10-01 14:52 수정 2026-10-01 14:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/01/20261001500169 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 靑 “김지용 추가검증 결과, 당초와 달라진 것 없어”靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지