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청와대 신임 정책실장에 하준경 현 경제성장수석 임명…李대통령 靑 개편

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-10-01 13:40
수정 2026-10-01 13:40
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경제성장수석에 문신학 산업부 차관

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을지국무회의 참석하는 하준경 수석
을지국무회의 참석하는 하준경 수석 (서울=뉴스1) 허경 기자 = 하준경 경제성장수석이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에 입장하고 있다. 2026.8.18/뉴스1


이재명 대통령은 1일 약 한 달간 공석이었던 정책실장에 하준경 현 경제성장수석을 임명했다.

성기홍 홍보소통수석은 이날 춘추관에서 인사 발표를 하며 “하준경 신임 정책실장은 공정 성장과 양극화 해소 등을 성장 전략에 결합해 온 대표적인 학자”라고 소개했다.

이어 “이재명 정부 초대 경제수석으로서 코리아 디스카운트를 코리아 프리미엄으로 전환시킨 역량을 보여줬다”며 “앞으로 사회정책과 경제정책을 두루 아우르며 복지, 일자리, 교육, 주거 등 국민의 삶과 직결된 분야에서 모두가 체감할 수 있는 정책 변화를 만들어 갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.

경제성장수석에는 문신학 산업통상부 차관을 임명했다. 이 대통령은 또 대통령비서실 평화외교특별보좌관과 국방정책특별보좌관에 더불어민주당 송영길, 김병주 의원을 각각 위촉했다.

또 재정경제부 제1차관에는 권대영 재정경제부 제1차관을 국토교통부 제2차관에는 정의경 국토교통부 국토도시실장을 각각 임명했다. 지방시대위원장에는 박정현 전 부여군수를 위촉했다.
김진아 기자
세줄 요약
  • 정책실장 공석 해소, 하준경 임명
  • 공정 성장·양극화 해소형 인사 평가
  • 경제·사회정책 아우를 민생 변화 기대
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