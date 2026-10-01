李대통령 “김지용 중수청장 후보자…친윤 검사 비난 납득 어려워”

“윤석열 정치검찰 최대 피해자는 저, 재발하지 않도록 하는 게 정부 최대 과제”

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(울산=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 축사를 하고 있다. 2026.9.30 [청와대통신사진기자단]

xyz@yna.co.kr

(끝)





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(울산=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 축사를 하고 있다. 2026.9.30 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 이재명 대통령은 김지용 중수청장 후보자를 친윤 검사로 비난하는 것은 납득하기 어렵다고 했다. 국정 비판은 가능하지만 사실에 근거해야 하며, 허위에 기반한 공격은 비방이자 국정 방해라고 지적했다. 김 후보자의 과거 수사 이력도 옹호 근거로 들었다. 이 대통령, 김지용 후보자 비난에 공개 반박

사실 근거 없는 공격은 비방·국정 방해 지적

김 후보자 과거 수사 이력 들어 옹호

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이재명 대통령은 30일 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자에 대해 “다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤(친윤석열) 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다”고 말했다.이 대통령은 이날 엑스에 ‘대통령팀 중수청장은 최소한 친윤계 김지용 정치검사는 쓰지 말아 주세요’라는 내용의 엑스 이용자의 글을 게시하며 이같이 말했다.이 대통령은 “친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라는 말씀이신데 먼저 조언과 비판에 감사드린다”며 “그런데 국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다”고 했다.이어 “국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있을 것”이라며 “또 허위 사실에 기초한 비판과 의견이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 또 시정될 수 있을 것”이라고 했다.그러면서 “만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격을 하기 위해 거짓에 기반해서 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해일 것”이라고 지적했다.이 대통령은 김 후보자에 대해 정부에서 객관적 증거에 따라 확인했다며 옹호했다. 이 대통령은 “김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고 윤석열 검찰총장 때 대검 형사부장이었는데 윤석열 총장의 장모 최은순씨의 모해위증 교사 무혐의 사건을 재기 수사 명령해 기소하라고 했고 이 때문에 윤 대통령 당선 후 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람”이라고 설명했다.이 대통령은 이러한 이유 때문에 김 후보자를 비난해선 안 된다고 했다. 이 대통령은 “윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저이고 다시는 그런 일이 재발하지 않도록 하는 것도 이 정부 최대 과제의 하나”라며 “김 후보자의 친윤 아닌 굳이 말해 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실”이라고 했다.2일 중수청 출범을 앞두고 더불어민주당 일각에서 김 후보자 지명에 대해 반발하는 가운데 이 대통령이 김 후보자를 직접 옹호하고 나서면서 당내 기류가 바뀔지 주목된다. 이에 앞서 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 이동형TV에 출연해 김 후보자에 대해 “상당히 너무 왜곡된 상태로 알려진 게 참 많다”고 했다. 그러면서 김 후보자에 대한 인사청문요청안을 언제 국회에 송부할지에 대해 “대통령의 인사 문제라 지켜봐야 할 것 같다”고 했다.