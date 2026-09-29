“李대통령 말에 전 재산 몰빵” 예금만 45억 김상욱 비결은… “돈 벌고 싶으면 펀드 하시라”

세줄 요약
- 재산 12억6609만원 증가, 펀드 투자 해명
- 이재명 권유 언급, 전 재산 몰빵 발언
- 총재산 50억2459만원, 예금 45억3500만원
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김상욱 울산시장이 29일 더불어민주당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 “대통령님이 취임 이후에 ‘국회의원들도 펀드 들어라’ 말씀하셨잖나. 그래서 펀드에 전 재산 몰빵했다”고 말한 뒤 웃고 있다. ‘민티07’ 캡처
불과 4개월 만에 재산이 12억원 넘게 늘어난 것으로 확인된 김상욱 울산시장이 “전 재산을 펀드에 투자했다”는 취지로 재산 증가 배경을 설명했다.
김 시장은 29일 더불어민주당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 올해 6·3 지방선거에서 새로 당선된 전국 광역단체장 가운데 가장 많은 재산을 신고한 데 대해 “새벽부터 막 연락이 와서 ‘갑자기 왜 재산이 늘었냐’고 하더라. 이 자리를 빌려 전국의 공직자들께 말씀드리고 싶다”며 “돈 벌고 싶으면 펀드 하시라”고 말했다.
그는 이어 “지난해에 (이재명) 대통령님께서 국회의원들도 펀드 들으라고 말씀하셨다”며 “그때 펀드에 전 재산을 몰빵했다”고 전했다. 다만 “지금은 많이 떨어지기는 했다”며 웃었다.
김 시장은 재산이 단기간에 크게 늘어난 것처럼 보이는 것은 새로운 소득이 생긴 것이 아니라 보유 펀드의 평가액 변동에 따른 것이라는 취지로 설명하면서 “기사가 나왔기 때문에 해명해야 한다. 정당하게 펀드로 올라가는 평가액”이라고 강조했다.
인사혁신처 정부공직자윤리위원회가 이날 공직윤리시스템과 관보에 공개한 재산등록 사항에 따르면 김 시장의 재산은 총 50억 2459만원으로 나타났다. 김 시장은 이번에 본인 명의 예금 45억 3500만원 상당과 토지 1억 380만원가량 등 50억 2459만원을 신고했다.
이는 이번에 새로 뽑힌 전국 13명의 시·도지사 중 가장 많은 금액이다. 김 시장이 국회의원이었던 지난해 말 기준 재산은 19억 4541만원이었다.
6·3 지방선거 울산시장 선거 출마를 위해 지난 4월 국회의원직을 사퇴하면서 신고한 재산은 37억 5850만원과 비교하면 4개월 만에 12억 6609만원(33.69%) 늘어났다.
한편 6·3 지방선거에서 신규 당선된 광역·기초 지방자치단체장, 시·도교육감, 광역의회 의원 등 공직자 563명의 평균 재산은 13억 5420만원으로 집계됐다.
직위별로는 시·도교육감 9명의 평균 재산이 21억 152만원으로 가장 많았고, 광역단체장 13명은 19억 9339만원, 기초단체장 98명은 16억 9738만원, 광역의회 의원 443명은 12억 4434만원이었다.
이희동 서울시의원, 서울시경계선지능인 지원센터 방문… 강동구 경계선지능인 지원체계 구축 논의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 23일 서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터를 방문했다. 방문에는 김태현 강동구의원과 경계선지능인 자녀를 둔 부모들이 함께했으며, 센터 관계자로부터 광역센터 운영 현황과 서울시의 경계선지능인 관련 정책을 듣고 강동구 차원의 지원 방안을 논의했다. 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84 수준으로 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응, 취업 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 그러나 장애인 복지 등 기존 제도의 지원 대상에서 벗어나 있어 정책 사각지대에 놓여 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 이번 현장 방문은 강동구가 경계선지능인 기본조례 제정을 추진하는 과정에서 마련됐다. 현재 강동구는 ‘경계선지능인 평생교육 지원 조례’만을 갖추고 있어 지원 대상과 범위가 평생교육 영역에 국한되어 있는 실정이다. 이에 구는 해당 조례를 기본조례로 전면 통합해 단순 교육 지원을 넘어 경계선지능인의 생애주기 전반을 아우르는 다각적 지원 근거를 정립할 방침이다. 아울러 기본조례 제정과 연계해 강동구 차원의 경계선지능인 전담 지원센터 설립 방안도 함께 논의 중이다. 이날 광역센터 측은 현재 운영 상황과
서울시의회 바로가기
신규 선출직 전체에서 가장 많은 재산을 신고한 인물은 최기영 봉화군수로, 총 349억 2176만원을 신고했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지