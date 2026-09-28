李대통령 지지율 오르자 與는 하락… 친명 지도부의 ‘디커플링’

李 지지율 37.9%… 2주 연속 상승

기자회견 후 일부 현안 정리 영향

與, 김민석 대표 취임 후 3.2%P↓

호남·40대·중도층서도 ‘디커플링’

“범여권 갈등 심화에 국민 피로감”

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세줄 요약 리얼미터 조사에서 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 37.9%로 2주 연속 상승했으나, 민주당 지지율은 38.7%로 하락했다. 호남·40대·중도층에서도 대통령과 당 지지율이 엇갈리며 여권 내 분열과 피로감이 반영됐다는 분석이 나왔다. 이 대통령 지지율 2주 연속 상승, 37.9% 기록

민주당 지지율 38.7%로 하락, 탈동조화 심화

계파 갈등·비판 논란 속 여권 내부 경고음 확산

2026-09-29 8면

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이재명 대통령 지지율이 하락세를 멈추고 2주 연속 상승한 반면 더불어민주당 지지율은 오히려 떨어졌다는 조사 결과가 28일 공개됐다.지난달 친명(친이재명) 지도부가 들어섰지만 여권 내 분열 심화 등으로 대통령과 여당 지지율의 ‘디커플링’(탈동조화) 현상이 나타난 것으로 풀이된다. 위험 신호가 켜지자 여권에서도 “내부 분열은 막아야 한다”는 경고음이 흘러나왔다.리얼미터가 이날 발표한 조사(21~23일 무선 ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 이 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가는 37.9%로 직전 조사 대비 3.1%포인트 올랐다. 지난주 10주 만에 반등한 뒤 2주 연속 상승세다.반면 민주당 지지율(22~23일, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)은 38.7%로 직전 조사보다 1.5%포인트 떨어졌다. 친명계 김민석 대표가 취임한 뒤 첫 조사(8월 3주 차, 41.9%)와 비교하면 3.2%포인트 하락한 수치다.대통령과 여당 지지율의 디커플링 현상은 핵심 지지층(호남, 40대)뿐 아니라 중도층에서도 드러난다. 전남광주·전북 지역의 이 대통령 지지율(65.5%)은 13.7%포인트 오른 반면, 민주당(56.4%)은 5.8%포인트 하락했다. 이 대통령의 40대 지지율(43.1%)은 4.2%포인트 올랐지만 민주당(45.3%)은 6.5%포인트 떨어졌다. 중도층에서도 이 대통령 지지율(39.9%)은 4.2%포인트 상승한 반면, 민주당(36.4%)은 3.7%포인트 하락했다.이 대통령을 향한 유시민 작가의 비판을 두고 범여권 지지층의 갈등이 불거진 것도 당 지지율이 타격을 받은 배경으로 꼽힌다. 박창환 정치평론가는 “대통령 지지율은 기자회견 이후 일부 현안이 정리되면서 반등의 계기를 찾았지만, 민주당은 계파 갈등이 부각되며 일반 대중의 피로감이 지지율에 반영되고 있다”고 분석했다.이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 “민주당 지지층이 굉장히 다층적으로 구성돼 있다 보니 이례적인 현상이 나타나고 있다”고 짚었다.이에 김민석 대표는 당 유튜브 ‘민주당TV’에서 유 작가를 향한 즉각적인 대응을 촉구하는 당원들을 향해 “절제해야 문제를 풀 수 있다”고 했다. 또 “흔히 이야기하는 멸칭도 최소화하자”고 했다.이런 가운데 통합 논의를 앞두고 민주당과 조국혁신당의 신경전도 계속되고 있다. 이번 주 범여권 정당들의 원탁회의가 예정된 가운데 민주당에서 먼저 혁신당이 참여를 거부했다고 하자, 혁신당은 “사진 찍기용은 부적절하다”고 맞받았다.분열 양상이 계속되자 국회의장을 지낸 우원식 의원은 “범여권이 서로의 자존심을 건 말싸움만 벌여서야 되겠나”라면서 “이제 그만들 하자”고 쓴소리를 했다.