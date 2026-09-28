與, 조희대 ‘국감 일반 증인’ 채택… 曺 “국감 통해 얘기할 것”

새달 대법원 국감서 충돌 전망

이미지 확대 더불어민주당 소속 서영교(뒷모습) 국회 법제사법위원장이 28일 국회 법사위 전체회의 개의를 선언하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 소속 서영교(뒷모습) 국회 법제사법위원장이 28일 국회 법사위 전체회의 개의를 선언하고 있다.

안주영 전문기자

이미지 확대 조희대 대법원장이 28일 서울 서초구 대법원 출근길에 취재진 질문에 답하는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조희대 대법원장이 28일 서울 서초구 대법원 출근길에 취재진 질문에 답하는 모습.

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세줄 요약 더불어민주당이 조희대 대법원장을 다음 달 대법원 국정감사 일반 증인으로 채택하며 압박 수위를 높였다. 조 대법원장은 재제청 논란과 관련해 국감에서 이야기하겠다고 밝혔고, 국민의힘은 사법부 파괴라며 강하게 반발했다. 조희대 대법원장, 국감 일반 증인 채택

민주당, 재제청 묵살 의혹 제기

국민의힘, 사법부 파괴라며 반발

2026-09-29 6면

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더불어민주당은 28일 대법관 재제청 요구 거부로 청와대와 연일 갈등 중인 조희대 대법원장을 국정감사 일반 증인으로 채택했다. 조 대법원장은 대법관 재제청 논란에 대해 “국정감사를 통해 이야기하겠다”고 밝히면서 국감장에서 여당 의원들과 조 대법원장이 정면충돌을 벌일 것이란 전망도 나온다.국회 법제사법위원회는 오후 전체회의를 열어 민주당 주도로 조 대법원장을 다음 달 6일 열리는 대법원 국정감사에 일반 증인으로 채택했다. 대법원장은 국감 기관 증인이지만 통상 인사말을 한 뒤 이석하는 것이 관례다. 하지만 일반 증인으로 채택하면서 조 대법원장은 국감이 진행되는 동안 자리를 지켜야 할 것으로 보인다.박성준 민주당 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “조 대법원장이 재제청을 수용해야 한다는 법원행정처 의견을 격노하며 묵살했다는 의혹이 제기된다”고 지적했다. 민주당 소속 서영교 법사위원장도 채널A 유튜브에 나와 “조 대법원장이 이재명 대통령을 인정하지 않는 것 아니냐는 생각이 든다”며 “국민을 현혹하고 거짓말한 것”이라고 비판했다.국민의힘은 거세게 반발했다. 윤상현 국민의힘 의원은 “사법부 수장이 헌법상 권한을 행사한 대법관 임명 제청과 관련해 국정감사 증인석에 세워서 심문하겠다는 건 사법부를 파괴하는 것”이라고 주장했다.조 대법원장은 이날 민주당의 거센 공세에도 즉답을 피했다. 다만 국감을 통해 관련 내용들을 이야기하겠다고 예고하면서 국감장에서 여당 의원들과 날 선 응답을 주고받을지 주목된다.조 대법원장은 대법원 청사 출근길에 기자들을 만나 “(청와대의) 요청은 재제청하라는 내용만 있었다”면서 “우리가 답변도 결론만 내서 여러분들이 궁금한 게 많다고 들었다. 그런 내용들을 앞으로 국정감사를 통해서 이야기하고, 꼭 필요한 게 있으면 공보관을 통해서 전달하겠다”고 말했다.민주당은 이날 국회 법사위에서 노경필 법원행정처장을 상대로 긴급 현안 질의도 진행했다. 민주당은 조 대법원장에 대한 압박을 지속했지만, 헌법재판소 권한쟁의심판이나 탄핵심판 청구에는 나서지 않는 모습이다. 법사위 여당 간사인 김의겸 의원은 김어준 씨 유튜브 채널에 출연해 “조희대가 ‘나 탄핵시켜 줘’ 조르는 건데 이 장단에 맞춰 줄 필요가 있냐는 의견이 있다”고 했다. 한편 민주당은 검찰의 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건 등의 조작 기소 의혹을 수사하는 이른바 ‘조작기소 특검법’에 대해 이르면 내달 초 국회 본회의에서 처리하는 방안도 검토하고 있다.