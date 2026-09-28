충남도의회 감사 요구 자료 ‘폭탄’…정작 의원은 ‘해외 연수’

충남도노조 “공무원의 시간과 노동 존중되어야” 성명
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
충남도청 전경. 서울신문 DB
충청남도공무원노동조합이 28일 충남도의회의 행정사무감사 자료 요구가 ‘과도’하다고 지적했다.
노조는 이날 성명에서 “제13대 충남도의회의 첫 행정사무감사를 앞두고 최대 규모의 자료 요구 폭탄을 받았다”면서 “공무원들에게는 가족과 함께 쉴 시간마저 행정사무감사 자료 걱정으로 채워야 하는 추석이었다”고 주장했다.
노조에 따르면 지난 23일 기준 감사 요구 자료는 2690건으로 지난해(2136건)와 비교해 25.9%(554건) 증가했다. 상임위별로는 보건복지환경위원회가 853건으로 가장 많았고 도시안전건설소방위원회 607건, 기획경제위원회 463건 등의 순이다.
100건 이상 자료를 요구한 의원도 7명에 달했다. 더욱이 자료 요구 한 건에 여러 세부 항목과 수년 치 자료가 묶여 있어 실제 작성 부담은 건수보다 크고 중복·유사 요구도 적지 않다고 노조는 주장했다. 지자체 내부 제출 기한은 10월 2일, 도의회 제출일은 10월 15일로 전해졌다.
이인식 서울시의원, ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’ 의정 공로대상 영예
서울시의회 교통위원회 이인식 의원(금천구 제1선거구·더불어민주당)이 ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’에서 ‘교통복지 지역발전 의정 공로대상’을 수상했다. 이 의원은 지난 22일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다. ‘위대한 한국인 100인 대상’은 정치·경제·사회·문화·예술·스포츠 등 각 분야에서 두드러진 활동을 펼치며 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 이 의원은 교통복지와 지역발전 분야의 의정 공로를 인정받았다. 이번 수상은 서울시의회 교통위원으로서의 활동뿐만 아니라, 금천구의회 의장 시절부터 주민 삶과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위해 뚝심 있게 발로 뛰어온 오랜 의정 경험이 깊은 밑거름이 됐다는 점에서 그 의미가 남다르다. 실제로 이 의원은 금천구의회에서 다져온 현장 중심의 감각을 바탕으로, 현재 서울시의회 교통위원회에서 교통복지 확대, 시민 이동권 보장, 지역 교통환경 개선 등 시민 생활과 직결된 핵심 정책들을 꼼꼼히 챙겨나가고 있다. 이 의원은 “이번 수상은 지역 주민들과 늘 현장에서 호흡하며 답을 찾고자 했던 그간의 노력에 대한 따뜻한 격려라 생각한다”며, “금천에서 쌓아
서울시의회 바로가기
노조는 “행정사무감사 자료 검토 시간을 확보한다며 제출 기한을 앞당겨 놓고 정작 자료 제출 이후 4개 상임위가 국외 출장 일정을 잡아놓은 것으로 안다”면서 “의회의 감사권만큼 공무원의 시간과 노동도 존중받아야 한다”고 지적했다. 이어 중복 자료 조정과 제출 기한 현실화 등 개선을 요구했다.
세줄 요약
- 행감 자료 요구 2690건으로 급증
- 공무원노조, 과다·중복 요구 지적
- 제출 기한 현실화와 조정 요구
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지