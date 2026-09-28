정치 장동혁, 강신철 국방부 장관 접견 안주영 기자 입력 2026-09-28 11:12 수정 2026-09-28 11:12 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/28/20260928500071 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 강신철 신임 국방부 장관을 접견하고 있다. 2026.9.28 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 강신철 신임 국방부 장관을 접견하고 있다. 2026.9.28 안주영 전문기자 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 강신철 신임 국방부 장관을 접견하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지