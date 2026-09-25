李대통령 “2030년 6월 2일 넘기는 일 절대 없어”…연임 불가 재차 밝혀

멕시코 국빈 방문 중 동포간담회서 언급

“자신의 선명함 드러내는 과한 주장…실제로 좋은 결과 만들기 쉽지 않아”

유시민 겨냥한듯 국가보안법 폐지 일화도 지적

이미지 확대 이재명 대통령, 멕시코 동포간담회 인사말 이재명 대통령, 멕시코 동포간담회 인사말

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.25

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(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.25

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(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.25

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(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.25

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세줄 요약 멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 동포 만찬간담회에서 2030년 6월 2일을 넘기는 일은 없다고 말했다. 앞서 기자회견에서도 연임은 헌법상 불가능하고 생각해 본 적도 없다고 밝혔다. 제한된 임기 안에 약속을 해내겠다고도 했다. 멕시코 동포 간담회서 연임 불가 재확인

2030년 6월 2일 넘기지 않겠다고 발언

개혁은 설득과 조정이 필요하다고 강조

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멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 현지 동포들을 만나 “여러분이 대한민국을 걱정하지 않도록 최소한 재임하는 동안 잘 챙기겠다. 혹시라도 2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없을 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 멕시코시티에서 동포 만찬간담회를 열고 이같이 말한 뒤 “혹시라도 그런 걱정을 하시는 분들은 걱정하지 마시기를 바란다”라고했다.이 대통령이 언급한 2030년 6월 2일(실제로는 3일)은 대통령 임기가 마무리되는 시기다. 이 대통령이 연임을 하지 않겠다는 뜻을 다시 밝힌 것으로 보인다.앞서 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 경로로 밝혔다”며 “저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 밝힌 바 있다.이 대통령은 또 “제가 일할 수 있는 시간이 딱 제한되어 있기 때문에 그 제한된 시간 내에 제가 할 수 있는 또 하고 싶었던 그 많은 일들, 약속들을 해내려고 정말 분초를 아껴가면서 총력을 다하고 있다”고도 말했다.이 대통령은 개혁의 필요성을 강조했다. 이 대통령은 “개혁은 좋게 바꾸자는 것이며 사실은 시스템을 바꾸는 것”이라며 “이해관계를 조정하는 것인데 뭔가 약간 비정상적이거나 잘못된 과거와 현재 시스템에서 이익을 보는 사람들이 있다”고 했다. 이어 “(그런 이익을 보는 사람의) 숫자는 좀 많지 않다”며 “가진 걸 뺏길 때 고통이 더 클 수 있고 저항도 크다”고 했다.이 대통령은 그런 상황들이 계속되면 “결국 나라가 망한다”고 했다. 이 대통령은 “그래서 더 나은 세상을 만드는 일에 에너지가 많이 든다”며 “준비도 철저하게 해야 하고 설득도 물론 잘해야 하고 당사자의 분리도 잘해야 한다”고 말했다.이어 “뭔가 자신들의 선명함을 드러내기 위해서 과한 주장을 한다. 그러나 그건 실제로 우리가 원하는 바람직한 상황을 만드는 데에는 선명해서 멋있을지는 몰라도 실제로 좋은 결과를 만들기 쉽지 않다”고 말했다. 더불어민주당 내에 개혁 강경파 등을 향한 우려의 메시지로 풀이된다.이 대통령은 이러한 개혁 방향을 설명하는 과정에서 노무현 정부 당시 국가보안법 폐지 논쟁을 언급하며 “독소조항 몇 개를 삭제하는 것으로 여야가 합의를 거의 했는데 누군가가 ‘(통째로) 폐지해야 한다’고 반대했다. 그러자 상대방이 결국 폐지에 반대하는 바람에 (독소조항 삭제도) 못했다”고 말했다.이는 당시 국가보안법 폐지를 강력하게 주장한 유시민 작가를 겨냥한 것으로 보인다. 전날 청와대는 유 작가의 최근 발언을 놓고 “대통령의 검찰 개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감”이라고 이라고 입장을 냈다. 청와대는 “근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실관계를 확인 중”이라고 했다.