[포토] 악수하는 이재명 대통령과 트럼프 대통령

세줄 요약 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 뉴욕 유엔총회 참석을 계기로 약 30분간 깜짝 정상회담을 했다. 대미 투자 협상이 급진전되며 당일에야 일정이 확정됐고, 두 정상은 골프 이야기로 분위기를 풀며 투자·핵잠수함 연료·조선 협력 등 현안을 논의했다. 뉴욕 유엔총회 계기 한미 정상회담 전격 성사

대미 투자 협상 진전으로 당일 일정 급확정

골프 대화로 분위기 풀고 현안 폭넓게 논의

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이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 참석한 것을 계기로 현지에서 한미정상회담이 ‘깜짝’ 성사됐다.이 대통령과 트럼프 대통령은 이날 오후 7시 20분부터 약 30분간 정상회담을 가졌다.당초 청와대는 이 대통령 출국 전 방미 기간 “미국 등 주요국 정상들과 다양한 방식의 별도 접촉이 있을 예정”이라고만 밝힌 바 있다.대미 투자 협상과 파병 등 굵직한 현안이 얽혀 있어 회담 여부에 관심이 쏠렸지만, 출발 전은 물론 당일에도 관련 공지가 없어 이번 방미에선 별도의 양자 회담 가능성은 그리 높지 않다는 관측이 발표 직전까지도 우세했다.청와대가 밝힌 이번 한미정상회담 전격 성사의 배경은 대미 투자 협상 진전이었다.그간 우리 측의 요청으로 한미 양국은 이 대통령의 방미 전부터 정상회담 관련 협의를 해왔으나 좀처럼 일정을 잡지 못하면서, 청와대 안팎에서도 양국 정상이 유엔총회 리셉션에서나 조우할 수 있을 수 있다는 전망도 흘러나왔다.하지만 대미 투자 프로젝트 관련 협상이 예상을 깨고 급격히 진전되며 합의의 물꼬가 터지며 당일인 이날 오전에서야 회담이 극적으로 확정됐다고 한다.이와 관련 청와대 고위 관계자는 현지에 마련된 프레스센터에서 기자들과 만나 회담 성사 과정에 대해 “상당히 곡절이 있었다”고 전했다.이 관계자는 “서울에서 (순방 일정) 브리핑할 때는 별도 추진되고 있지 않다고 밝혔다. (한미 간) 투자 협의 전망이 확실하지 않았기 때문”이라면서 “그때는 (유엔총회 참석 정상 대상) 리셉션에서 볼 기회가 있다고 생각했다”고 전했다.이어 “그러나 그 이후 투자 협의 진전이 잘됐기 때문에 급히 다시 (한미정상회담) 추진했고 성사가 된 것”이라고 덧붙였다.이날 회담은 유엔총회 리셉션 시간 중에 열렸다.이 대통령은 오후 7시부터 뉴욕 시내 한 호텔에서 열린 리셉션에 자리해 다른 참석국 정상들과 대화를 나누다가, 이 호텔 내 별도의 장소로 이동해 트럼프 대통령과 대좌했다.양국 정상은 악수하며 인사를 나눴고, 트럼프 대통령은 이 대통령에게 “영부인 잘 계시느냐”라며 “골프(라운딩)를 한 번 해야 하는데”라고 말했다는 것이 청와대의 설명이다.앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 만찬 자리에서 이 대통령 부부와의 골프 회동을 약속한 바 있다.골프 이야기로 ‘아이스 브레이킹’을 한 양 정상은 내일로 임박한 미중정상회담을 화제에 올린 데 이어, 전략 투자 사업과 핵잠수함 연료, 농축 재처리, 조선 협력, 전작권 전환 등 당면한 한미 현안에 대한 논의를 이어갔다.주요 사안에 대해 후속 협의를 이어가기로 한 이 대통령과 트럼프 대통령은 회담 마무리도 양 정상의 공통 관심사인 골프 이야기로 장식했다.이 대통령은 회담을 마치고 일어서면서 오는 12월 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 자신이 참석할 가능성을 언급하면서 “거기서 골프를 (같이)하면 좋겠다”고 트럼프 대통령에게 말했다고 청와대 고위 관계자가 전했다.트럼프 대통령이 골프 이야기로 회담의 문을 열고, 이 대통령이 다시 골프 이야기로 회담을 마친 모양새로, 이날 회담이 비교적 부드러운 분위기 속에 진행됐을 것이라는 관전평이 나왔다.이후 양국 정상은 함께 유엔총회 리셉션장으로 이동했다고 한다.이날 오전 7시부터 빡빡한 일정을 소화했던 트럼프 대통령은 이 대통령과의 정상회담이 마지막 양자 회담 일정이었던 것으로 전해졌다.이날 회담엔 양국 정상 외에도 한국 측에서 위성락 국가안보실장과 조현 외교부 장관이 배석했다.미국 측에서는 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장이 나왔다.애초 회담 배석 인원은 양국에서 각 2명으로 하기로 조율해왔으나, 실제 미국 측 참석 인원은 이보다 많았다는 것이 청와대의 전언이다.